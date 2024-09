Ian Maatsen en zijn vriendin komen op Instagram met groot nieuws

(22) zal binnenkort vader worden, zo maken zijn vriendin Emely Tuinder en hij op Instagram bekend. Het koppel is erg verheugd met het goede nieuws.

Op Instagram staat er onder de betreffende video: 'Love and faith brought us this little blessing' (Liefde en geloof brachten ons deze kleine zegening). Veel mensen uit de voetballerij, waaronder Fabrizio Romano, Antoni Milambo en Ryan Flamingo feliciteren het koppel hiermee.

Het is echter niet bekend hoe lang het stel al een relatie heeft, of welk geslacht de baby zal hebben. Wel is het op Instagram al te zien dat er echo-scans zijn gemaakt van de buik van Tuinder, dus is het al zeker enkele weken duidelijk dat de twee een kind verwachten.

Maatsen kende afgelopen seizoen een zeer bijzonder seizoen. De linker(vleugel)verdediger begon het seizoen bij Chelsea, waar hij weinig speelminuten kreeg. In de winter werd hij verhuurd aan Borussia Dortmund, en met die club speelde hij pardoes de Champions League-finale, die wel verloren ging. Ronald Koeman riep de back vervolgens niet op voor het EK, maar belde Maatsen toch door enkele blessuregevallen. De linksback speelde vervolgens geen minuut op het toernooi. De Nederlander met Surinaamse roots maakte daarna een overstap van meer dan veertig miljoen euro naar Aston Villa, waar hij nog niet gelijk op een basisplaats kan rekenen.

