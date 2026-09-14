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Ajax-doelwit Yves Bissouma geeft Jordi Cruijff belangrijk signaal

14 september 2026, 21:00
Yves Bissouma
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
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Ajax is mogelijk nog niet klaar op de transfermarkt. Technisch directeur Jordi Cruijff wil proberen om Yves Bissouma naar Amsterdam te halen, weet De Telegraaf. De dertigjarige middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur en kan daardoor ook na het sluiten van de transfermarkt worden vastgelegd. Voetbal International weet nu te melden dat Bissouma open zou staan voor een stap naar Ajax.

Hoe groot de kans is dat Ajax daadwerkelijk toeslaat, is nog onduidelijk. Bissouma staat ook in de belangstelling van meerdere clubs uit de Europese topcompetities. Toch krijgt Jordi Cruijff een hoopvol signaal: "Hij staat open voor Ajax, het is nu aan hem om de knoop door te hakken", meldt Voetbal International maandagavond. "Dat wordt onderhand wel tijd, want na maanden zonder club heeft Bissouma groepstrainingen nodig om zijn trainingsachterstand in te halen."

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De Malinees beschikt over veel ervaring op het hoogste niveau. Na zijn doorbraak bij Lille vertrok hij in 2018 voor bijna zeventien miljoen euro naar Brighton & Hove Albion. Vier jaar later betaalde Tottenham bijna dertig miljoen euro voor hem. Voor Spurs speelde Bissouma uiteindelijk 111 officiële wedstrijden.

Ajax ziet Bissouma als versterking voor middenveld

Bissouma kan zowel als nummer zes als nummer acht spelen en staat bekend om zijn loopvermogen en duelkracht. Ajax wil met een brede selectie de strijd aangaan in de Eredivisie, KNVB-beker en Conference League.

De interesse in Bissouma komt niet uit de lucht vallen. Eind augustus werd hij al aan Ajax gelinkt. Zijn zaakwaarnemer Michaël N'Cho deelde destijds berichten over de Amsterdamse belangstelling op sociale media. Kort daarna stelde AD-watcher Johan Inan echter dat Bissouma juist géén optie was en dat Cruijff met een andere middenvelder bezig was. Die kwam er uiteindelijk ook in de persoon van Sofyan Amrabat, maar nu melden bronnen rondom Bissouma dat Ajax opnieuw serieus werk wil maken van zijn komst.

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Henk Postulart
181 Reacties
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Henk Postulart
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Het wordt wel een heel ander seizoen Ajax heeft veel geïnvesteerd Feyenoord heeft met grote cijfers gewonnen. Ik denk dat psv het niet zo makkelijk gaat krijgen als afgelopen seizoen

EuropaMango
109 Reacties
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EuropaMango
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@Henk Postulat Dat is te hopen 😁 denk evengoed wel dat ze kampioen worden, maar het zal ze niet zo makkelijk gemaakt worden als vorig seizoen.

Henk Postulart
181 Reacties
1.334 Dagen lid
1.026 Likes
Henk Postulart
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@EuropaMango Ja precies het maakt het als voetballiefhebber ook veel leuker als het spannender wordt

dilima1966
4.152 Reacties
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19.305 Likes
dilima1966
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Nog meer middenvelder ze hebben nog niet genoeg

CG
3.937 Reacties
1.148 Dagen lid
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CG
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@dilima1966. Maar wel als het om een verdedigende middenvelder gaat, vooral omdat we in verdedigend opzicht (nog) te zwak zijn. Kan geen kwaad lijkt mij!!

Just Me
526 Reacties
181 Dagen lid
354 Likes
Just Me
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Eerst op proef voor 2 maanden, zo hadden ze het met die Leonardo ook moeten doen, dat had weer 20 miljoen gescheeld 😉

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Postulart
181 Reacties
1.334 Dagen lid
1.026 Likes
Henk Postulart
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  • 5
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Het wordt wel een heel ander seizoen Ajax heeft veel geïnvesteerd Feyenoord heeft met grote cijfers gewonnen. Ik denk dat psv het niet zo makkelijk gaat krijgen als afgelopen seizoen

EuropaMango
109 Reacties
78 Dagen lid
323 Likes
EuropaMango
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@Henk Postulat Dat is te hopen 😁 denk evengoed wel dat ze kampioen worden, maar het zal ze niet zo makkelijk gemaakt worden als vorig seizoen.

Henk Postulart
181 Reacties
1.334 Dagen lid
1.026 Likes
Henk Postulart
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@EuropaMango Ja precies het maakt het als voetballiefhebber ook veel leuker als het spannender wordt

dilima1966
4.152 Reacties
1.190 Dagen lid
19.305 Likes
dilima1966
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Nog meer middenvelder ze hebben nog niet genoeg

CG
3.937 Reacties
1.148 Dagen lid
14.388 Likes
CG
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  • 5
    + 1
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@dilima1966. Maar wel als het om een verdedigende middenvelder gaat, vooral omdat we in verdedigend opzicht (nog) te zwak zijn. Kan geen kwaad lijkt mij!!

Just Me
526 Reacties
181 Dagen lid
354 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
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Eerst op proef voor 2 maanden, zo hadden ze het met die Leonardo ook moeten doen, dat had weer 20 miljoen gescheeld 😉

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Yves Bissouma

Yves Bissouma
Leeftijd: 30 jaar (30 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
11
0
2024/2025
Spurs
28
2
2023/2024
Spurs
28
0
2022/2023
Spurs
23
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10
6
Excelsior
6
6
10
7
Fortuna
6
-2
10

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