Raheem Sterling hangt gevangenisstraf van twee jaar boven hoofd

hangt een gevangenisstraf van maximaal twee jaar boven het hoofd. Dat melden diverse Engelse media dinsdag.

Sterling, die sinds zijn zomerse vertrek bij Feyenoord nog altijd zonder club zit, raakte eind mei in opspraak. De 31-jarige aanvaller werd toen namelijk gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van drugs.

Sterling werd op 29 mei staande gehouden in zijn op de M3, ter hoogte van Hampshire. Nadat hij met zijn Lamborghini betrokken was geraakt bij een eenzijdig ongeval, waarbij hij dus de vangrail raakte, besloot de politie hem in te rekenen.

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Kort erna doken er schokkende beelden op van de crash. “Hij slingerde de linker vluchtstrook op en botste daar al bijna tegen de vangrail. Ik had door dat er iets aan de hand was met de bestuurder”, verklaarde een ooggetuige nadien tegenover The Sun.

Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs, gevaarlijk rijgedrag, het in bezit hebben van een drug in de klasse-C en het weigeren van het afleggen van een ademtest. Hij moet zich volgende maand verantwoorden voor de Engelse rechter en hangt volgens The Sun een gevangenisstraf van maximaal twee jaar boven het hoofd.