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Engels avontuur lonkt voor Van Oevelen: Volendam wijst bod van 3 miljoen euro af

17 juli 2026, 13:13
Kayne van Oevelen
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Kayne van Oevelen is concreet in beeld bij Ipswich Town, zo melden Voetbal International en De Telegraaf. De Engelse promovendus heeft een bod van drie miljoen euro uitgebracht op de doelman van FC Volendam. De degradant wil echter vier miljoen euro ontvangen voor de keeper.

Van Oevelen kende op persoonlijk vlak een goed seizoen bij FC Volendam, waarmee hij zich onder meer in de kijker had gespeeld bij FC Twente en Feyenoord. Valencia leek echter de meest voor de hand liggende bestemming van de 22-jarige sluitpost, die al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de Spanjaarden. Een officieel bod bleef vooralsnog echter uit.

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Inmiddels probeert Ipswich Town de transfer van Van Oevelen te kapen, zo melden onder meer VI en De Telegraaf. De Engelse club, die afgelopen jaar promoveerde naar de Premier League, heeft zich direct met een bod gemeld in het Kras Stadion. Het zou gaan om een aanbieding van drie miljoen euro, wat door FC Volendam direct van tafel is geveegd. Joost Blaauwhof schrijft op X dat Het Andere Oranje minstens vier miljoen euro wil zien voor zijn doelman.

De kans is aanwezig dat de jonge doelman de komende dagen alsnog de stap naar Engeland maakt. Ipswich wil Van Oevelen namelijk dolgraag meenemen op trainingskamp naar Spanje. Maandag vertrekt de promovendus naar Zuid-Europa, dus zal de keeper voor die tijd zijn medische keuring moeten doorstaan.

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Kayne van Oevelen

Kayne van Oevelen
FC Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 22 jaar (7 aug. 2003)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Volendam
32
0
2024/2025
Volendam
28
0
2023/2024
Volendam
1
0
2022/2023
Volendam II
21
0

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Stand Keuken Kampioen Divisie 2026/2027

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
16
TOP Oss
0
0
0
17
Jong Utrecht
0
0
0
18
VVV
0
0
0
19
Vitesse
0
0
0
20
Volendam
0
0
0

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