Vertrek Wilfred Genee bij Vandaag Inside dreigt: 'Is het einde nu nabij?'

De toekomst van Vandaag Inside houdt ook de gemoederen bij RTL Boulevard bezig. In het programma wordt openlijk de vraag gesteld hoe lang de talkshow in de huidige vorm nog blijft bestaan. Aanleiding zijn de gesprekken die Wilfred Genee zou voeren met RTL.

Eerder deze week werd bekend dat Genee in gesprek zou zijn met de nieuwe RTL-topman Peter Lubbers. Hoewel de presentator nog een contract voor één seizoen heeft bij Talpa, voedt het nieuws de speculaties over zijn toekomst. Volgens verschillende media zou RTL hem meer mogelijkheden kunnen bieden.

In RTL Boulevard werd uitgebreid stilgestaan bij de situatie rond Vandaag Inside, dat al jaren een van de grootste kijkcijferhits van SBS6 is.

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"Wilfred zegt zelf dat hij niet in gesprek is, dat hij nog een jaar onder contract staat en dat het hem logisch lijkt dat hij dat contract gewoon uitdient", zegt presentator Luuk Ikink. "Hij heeft met de meeste mensen een goede verstandhouding, uitzonderingen daargelaten. Maar dan is het toch opvallend dat hij tegen Johan heeft gezegd: 'Vind je het goed als ik met Peter Lubbers ga praten?'"

Mediajournalist Rob Goossens begrijpt de interesse van RTL wel: "Het moment is heel gunstig voor alle betrokkenen. RTL heeft door de overname van Viaplay een groot pakket aan sportrechten in handen gekregen. Dat kan een heel interessante combinatie zijn met Wilfred."

Goossens denkt overigens niet dat een eventueel vertrek van Genee direct het einde van Vandaag Inside hoeft te betekenen: "Met Hélène Hendriks en Thomas van Groningen heeft Talpa twee mensen die de presentatie kunnen overnemen. Dit jaar maken ze sowieso nog af, dat is voor iedereen beter. Maar daarna is het spel wel op de wagen."