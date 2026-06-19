Henry Schut zet Sierhuis live op tv voor het blok: ‘Kloppen deze geruchten?’

voert gesprekken met NEC, zo bevestigt de spits vrijdagochtend in WK Ontbijt van de NOS. Waar eerder al geluiden klonken over een akkoord, houdt de transfervrije goaltjesdief – live op televisie – een slag om de arm wanneer presentator Henry Schut hem confronteert met de geruchten.

Volgens Voetbal International bereikten Sierhuis en NEC donderdag al een akkoord over een transfer. De 28-jarige spits, die afgelopen seizoen goed was voor twaalf doelpunten bij Fortuna Sittard, zou na Perr Schuurs de tweede grote aanwinst zijn van de Nijmegenaren. Toch is het nog niet zover, benadrukt Sierhuis in het ochtendprogramma van de NOS, waar hij overigens een goede indruk maakt als analist.

Artikel gaat verder onder video

“NEC wordt overal genoemd. Wat kun je daarover zeggen?”, vraagt Schut aan zijn tafelgast in WK Ontbijt. “Er zijn natuurlijk gesprekken. Opeens stond het hele internet gisteren vol. Dat komt natuurlijk niet uit het niets, maar zolang er geen handtekening is gezet, pas ik op en houd ik een slag om de arm”, reageert Sierhuis.

“Wat zou de sidekick Sierhuis vinden van dit antwoord?”, kaatst Schut terug. “Sportief zou dat een hele interessante stap zijn”, luidt het antwoord. De aanvaller leek in eerste instantie op weg naar Cyprus, maar die transfer ketste af.