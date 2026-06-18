NEC heeft een akkoord bereikt met over een transfervrije overstap naar Nijmegen, meldt Voetbal International. De 28-jarige spits komt over van Fortuna Sittard en is na Perr Schuurs de tweede grote aanwinst voor de ploeg van trainer Dick Schreuder. Beide spelers moeten de Nijmegenaren komend seizoen van extra ervaring voorzien tijdens de naderende voorrondes van de Champions League.

Sierhuis kende een uitstekend seizoen in Limburg, waar de aanvaller in dertig competitiewedstrijden twaalf keer tot scoren kwam in de Eredivisie. Hoewel Fortuna Sittard de spits graag wilde behouden, besloot het jeugdproduct van Ajax zijn aflopende contract niet te verlengen.

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Aanvankelijk leek de rechtspoot te mikken op een buitenlands avontuur, maar de Griekse promovendus Iraklis Thessaloniki ving bot. Ook een stap naar FC Utrecht kwam er niet van. De keuze is uiteindelijk gevallen op een meerjarig contract in De Goffert, waar alle partijen inmiddels een akkoord hebben gesloten.

NEC maakte wel serieus kans op de komst van Sierhuis en inmiddels is er sprake van een akkoord met de transfervrije spits. Schreuder hoopte de aanvaller aan zijn selectie te mogen toevoegen en dat zal naar verwachting snel gebeuren, aangezien er inmiddels sprake is van een akkoord. Als er geen gekke dingen gebeuren zal Sierhuis op korte termijn worden gepresenteerd als nieuwe speler van NEC.