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Hilgers toont teken van leven, maar traint in shirt van heel andere club

24 juni 2026, 19:14   Bijgewerkt: 19:36
Mees Hilgers traint in Feyenoord-shirt
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Mees Hilgers schitterde woensdag opnieuw door afwezigheid bij de training van FC Twente, daar waar hij bij de eerste trainingen ook al ongeoorloofd ontbrak. De verdediger stond vandaag echter wel op een ander veld, zo blijkt uit beelden die rondcirculeren op Instagram. De kledingkeuze van Hilgers valt direct op.

De situatie van de Indonesische verdediger bij FC Twente lijkt uit te lopen op een gigantische soap. De vaste waarde van de Tukkers beschikte over een aflopend contract, dat hij niet wilde verlengen. Om die reden hield de club uit Enschede hem buiten de selectie. Tot overmaat van ramp liep Hilgers ook nog eens een ernstige knieblessure op. Omdat de club zijn aflopende contract niet tijdig formeel heeft opgezegd en Hilgers dit zelf ook niet deed, werd zijn verbintenis onlangs met een jaar verlengd.

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Alles wijst erop dat de verdediger liever vandaag dan morgen geen speler meer is van Twente. Maandag ontbrak Hilgers ongeoorloofd op de eerste training, terwijl de Tukkers hem wel verwachtten. Ook bij de tweede training was de Indonesiër niet van de partij.

Toch zit de centrale verdediger niet stil, zo blijkt uit beelden die fysiotherapeut Sjoerd Sluijs deelt op Instagram. Daarop is te zien hoe Hilgers een potje voetvolley speelt met Kian Fitz-Jim, Donny van de Beek en Zakaria Aboukhlal. Wat de beelden nóg opvallender maakt, is dat Hilgers een Feyenoord-shirt draagt.

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Mees Hilgers

Mees Hilgers
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 25 jaar (13 mei 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
0
0
2024/2025
Twente
26
1
2023/2024
Twente
28
0
2023
Twente
0
0

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