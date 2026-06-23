is maandag ongeoorloofd weggebleven van de eerste training van FC Twente, zo laat de club weten aan Tubantia. Daarmee krijgt de soap rondom de verdediger, die afgelopen seizoen geen minuut speelde, een nieuwe wending.

De situatie van Hilgers bij FC Twente was afgelopen seizoen veelbesproken. De centrumverdediger beschikte over een aflopend contract, wat hij niet wilde verlengen. Daarom werd hij buiten de selectie gelaten. Gedurende het seizoen liep de Indonesiër een ernstige knieblessure op, waardoor hij uiteindelijk helemaal niet in actie kwam voor FC Twente. Omdat de club zijn aflopende contract niet tijdig formeel heeft opgezegd en ook Hilgers dit zelf niet deed, werd zijn verbintenis automatisch met een jaar verlengd.

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FC Twente begon maandag met de eerste training aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en het was de bedoeling dat Hilgers daarbij aanwezig was. De centrale verdediger was echter nergens te bekennen, aldus Tubantia. “Mees Hilgers is contractspeler van FC Twente. Hij had op de training moeten zijn”, zo laten de Tukkers weten aan de regionale krant.

Met deze actie lijkt Hilgers een nieuw conflict te hebben uitgelokt bij FC Twente. “Het mag duidelijk zijn dat we met hem hierover in gesprek gaan”, laat de nummer vier van afgelopen seizoen in de Eredivisie weten.