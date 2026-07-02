FC Twente maakt topprioriteit van terugkeer Zerrouki

FC Twente hoopt zich deze zomer te versterken met , maar de komst van de middenvelder is nog allerminst zeker. John van den Brom maakt er in gesprek met Tubantia geen geheim van dat de Algerijn bovenaan het verlanglijstje staat in Enschede. Ondanks de nadrukkelijke wens van de trainer moet de club rekening houden met een forse vraagprijs van Feyenoord en serieuze kapers op de kust.

Van den Brom is na twee weken voorbereiding duidelijk over zijn prioriteiten op de transfermarkt. De positie van controleur op het middenveld moet zo snel mogelijk worden ingevuld. "Ramiz is voor mij de eerste optie", zo stelt de trainer. "Niet alleen voor mij, maar voor de hele club. Daar hoef ik niet moeilijk over te doen", aldus Van den Brom, die aangeeft dat de middenvelder momenteel door alles en iedereen bij Twente wordt benaderd. Toch is een hereniging complex. Zerrouki, die momenteel met het nationale elftal actief is op het WK, mag vertrekken uit Rotterdam, maar Feyenoord verlangt naar verluidt zes miljoen euro. Bovendien is er concrete interesse van Lazio en monitoren ook clubs uit Spanje en Frankrijk zijn situatie.

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Waar het middenveld nog versterking behoeft, is de spitspositie inmiddels voorzien van een grote naam. Wout Weghorst tekende vorige week bij de Tukkers en kwam transfervrij over van Ajax. De komst van de Oranje-international leidde tot geruchten over een mogelijk vertrek van Sam Lammers, die vorig seizoen de eerste keus was in de punt van de aanval. Van den Brom verwijst die verhalen echter naar het rijk der fabelen. "Ik word moe van al die berichten waarin staat dat Sam nu weg zou willen", stelt de hoofdtrainer. Ook van vermeende interesse in Jesper Uneken is volgens hem nooit sprake geweest.

Naast een controleur en een nieuwe doelman zoekt de technische leiding nog naar een buitenspeler voor de rechterkant. Van den Brom benadrukt dat de club specifiek zoekt naar snelheid en diepgang, maar raakt niet in paniek als dit langer duurt. Met Daan Rots en Younes Taha, die na een succesvolle verhuurperiode bij FC Groningen weer terugkeert, heeft hij voorlopig voldoende opties.

De tijd dringt enigszins voor FC Twente, dat over drie weken al de eerste Europese wedstrijd speelt. De voorbereiding is daardoor intensiever dan gebruikelijk. "We zetten wat hoger in. In alles. We werken sneller naar bepaalde dingen toe, maar dat doen we wel gecontroleerd", legt Van den Brom uit. Dat de eerste oefenwedstrijd tegen Vroomshoopse Boys werd afgelast, is volgens hem geen probleem voor de fitheid, aangezien de selectie dit opving met een onderlinge partij.