vertrekt deze zomer mogelijk bij Ajax. Volgens transferkenner Gianluca Di Marzio heeft het Italiaanse Sassuolo de verdediger namelijk op de korrel. De nummer elf van de Serie A heeft eerder ook al interesse gehad in Gaaei.

Gaaei werd in de zomer van 2023 door Ajax voor zo’n 4,5 miljoen euro opgepikt bij het Deense Viborg. Met name in zijn eerste seizoen worstelde de rechtsback met de verwachtingen in Amsterdam, maar de afgelopen twee jaar kon hij met regelmaat rekenen op een basisplaats. Toch wordt Gaaei de afgelopen transferperiodes telkens in verband gebracht met een vertrek bij Ajax.

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Zo is dat ook deze zomer het geval. Volgens Di Marzio is Sassuolo namelijk geïnteresseerd in de diensten van Gaaei. De Italiaanse middenmoter zou hem ook afgelopen winter al in de gaten hebben gehad, maar destijds kwam het niet tot een transfer. Inmiddels zou Sassuolo er ‘alles aan doen’ om de rechtsback los te weken bij Ajax.

Gaaei kwam afgelopen seizoen tot 37 officiële duels voor Ajax. Daarin was hij drie keer trefzeker en leverde hij vijf assists. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Gaaei momenteel een transferwaarde van 6,3 miljoen euro. In hoeverre dit ook overeenkomt met de vraagprijs van Ajax, is niet duidelijk.