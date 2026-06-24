Ajax is in vergevorderde onderhandelingen met Atlético Madrid over de komst van Jano Monserrate. Dat meldt journalist Matteo Moretto van het Spaanse MARCA woensdag.
Met Monserrate wil Ajax een twintigjarige aanvallende middenvelder aan de selectie toevoegen. De Spanjaard kwam tot dusver twee keer in actie voor het eerste elftal van Atlético Madrid, maar maakt zijn minuten voornamelijk bij Atlético Madrid B. Voor de beloftenploeg speelde hij afgelopen seizoen 31 wedstrijden, waarin hij twee keer trefzeker was.
Het zou niet gaat om een huurtransfer, maar een definitieve transfer. De clubs zouden momenteel de bonussen en toekomstige doorverkooppercentages bespreken. De verwachting is dat de middenvelder zal bij de Nederlandse club tekenen voor minimaal drie seizoenen.
Monserrate ligt nog tot medio 2027 vast bij Atlético Madrid, waardoor de Spanjaarden aan Ajax niet de de hoofdprijs kunnen vragen voor de middenvelder.
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Mogelijk een geweldige voetballer, net als bijvoorbeeld Krkic. Echter Spaanse spelers bij Ajax zijn nooit echt succesvol gebleken, waarom niet in de Scandinavische kweekvijvers kijken, die kunnen meestal het Ajax en NLse klimaat/cultuur wel aan.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Mogelijk een geweldige voetballer, net als bijvoorbeeld Krkic. Echter Spaanse spelers bij Ajax zijn nooit echt succesvol gebleken, waarom niet in de Scandinavische kweekvijvers kijken, die kunnen meestal het Ajax en NLse klimaat/cultuur wel aan.