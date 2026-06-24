Ajax is in vergevorderde onderhandelingen met Atlético Madrid over de komst van Jano Monserrate. Dat meldt journalist Matteo Moretto van het Spaanse MARCA woensdag.

Met Monserrate wil Ajax een twintigjarige aanvallende middenvelder aan de selectie toevoegen. De Spanjaard kwam tot dusver twee keer in actie voor het eerste elftal van Atlético Madrid, maar maakt zijn minuten voornamelijk bij Atlético Madrid B. Voor de beloftenploeg speelde hij afgelopen seizoen 31 wedstrijden, waarin hij twee keer trefzeker was.

Het zou niet gaat om een huurtransfer, maar een definitieve transfer. De clubs zouden momenteel de bonussen en toekomstige doorverkooppercentages bespreken. De verwachting is dat de middenvelder zal bij de Nederlandse club tekenen voor minimaal drie seizoenen.

Monserrate ligt nog tot medio 2027 vast bij Atlético Madrid, waardoor de Spanjaarden aan Ajax niet de de hoofdprijs kunnen vragen voor de middenvelder.