Joël Veltman pissig: 'Als je over mijn vrouw of kinderen gaat schrijven...'

heeft uitgebreid gereageerd op de speculaties over zijn toekomst. De verdediger, die deze zomer transfervrij is, raakte zichtbaar geïrriteerd door een recent gerucht over een mogelijke terugkeer naar Ajax.

Vanwege zijn transfervrije status wordt Veltman aan verschillende clubs gelinkt, waaronder Ajax. Vorige week verscheen echter het verhaal dat de vrouw van de verdediger een terugkeer naar Amsterdam niet zou zien zitten. Dat schoot bij Veltman in het verkeerde keelgat, zo vertelt hij in een video van SEG.

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"Over mij kan je alles schrijven wat je wil. De grootste nietsnut, dat maakt me allemaal niets uit. Er is genoeg waar ik nooit op heb gereageerd, maar als je over mijn vrouw (Naomi Veltman, red.) of kinderen gaat schrijven... Misschien was dit wel de eerste keer ooit dat ik op zoiets heb gereageerd. Het triggerde iets in mij. Ik dacht: kom op jongens, hoe kan je zulke dingen verzinnen? Daarom reageerde ik. Ik weet natuurlijk ook wel hoe de media werken, maar ja."

Veltman reageerde destijds op sociale media met de tekst: "Hahahahahaha en ik ben Sinterklaas. Fake news."

De voormalig Ajacied wacht een interessante zomer. Voor het eerst in zijn loopbaan is hij transfervrij en daardoor kan hij zijn volgende club zelf uitkiezen. "Het is spannend. Ik ben nog nooit transfervrij geweest. Dit is de eerste keer. Wat gaat er komen? Het is spannend. Maar het is ook wel weer mooi. Ik train tijdens mijn vakantie keihard om fit te zijn. Ik sta open voor alles. Nu zou ik nog wel een mooi avontuurtje aan willen gaan, waar dat dan ook is."