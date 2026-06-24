Stefano Denswil (33) duikt op bij Nederlandse club: 'Ik sluit niks uit'

(33) houdt zijn conditie op peil bij FC Volendam, zo is duidelijk geworden na de eerste training van de degradant van het afgelopen Eredivisie-seizoen. De verdediger, die 38 officiële wedstrijden speelde in het shirt van Ajax, sluit een terugkeer naar Nederland niet uit.

Net als veel andere Nederlandse bvo’s belegde FC Volendam woensdag zijn eerste training in aanloop naar het nieuwe seizoen. De opvallendste aanwezige was Stefano Denswil, die uit zijn contract loopt bij Kayserispor en alvast op zoek is naar een nieuwe uitdaging.

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De Surinamer woont in Zaandam en is bevriend met de inmiddels vertrokken Volendam-speler Brandley Kuwas. “Hij heeft goede dingen over de club gezegd. Het is fijn dat een club als Volendam je met open armen wil ontvangen en dat je hier een goede training neer kunt zetten. Misschien dat ik iets van mijn visie en ervaring kan delen hier”, vertelt Denswil tegenover het Noordhollands Dagblad.

“Ik sluit een club in Nederland niet uit, maar ik laat het voorlopig allemaal op me afkomen. Ik ben in Volendam om fit te blijven en verder houd ik alles open. Uiteraard heb ik met Volendam afspraken gemaakt en verwachtingen uitgesproken. Mijn eerste indruk is top, maar verder zie ik het allemaal wel”, laat de verdediger weten.

Denswil speelde tussen 2012 en 2014 bij Ajax, waar hij uiteindelijk 38 wedstrijden speelde. Vervolgens vertrok de verdediger naar het buitenland, waar hij achtereenvolgens speelde voor Club Brugge, Bologna en Trabzonspor.

Naast Denswil, traint ook Erik Schouten mee met Volendam. Daarnaast legde Het Andere Oranje woensdag Nick Doodeman vast, die overkomt van Willem II.