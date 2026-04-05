Live voetbal

Ihattaren: 'Ik wil Saibari wel bij Bayern München zien, honderd procent'

5 april 2026, 11:43
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Mohamed Ihattaren acht Ismael Saibari rijp voor een toptransfer. De spelmaker van Fortuna Sittard zou de sterspeler van PSV graag bij een club als Bayern München zien spelen.

Saibari nam PSV zaterdagavond met twee doelpunten en een assist bij de hand tegen FC Utrecht (4-3). Hans Kraay junior toont zich bij Goedemorgen Eredivisie enorm onder de indruk. “Wat was die verschrikkelijk goed! Een versnelling in zijn dribbel, heerlijk om naar te kijken.

Artikel gaat verder onder video

Ook Ihattaren, die nog even gelijktijdig met Saibari rondliep bij PSV, is lyrisch. Het is een hele mooie speler. Hij was gisteren weer beslissend. Hij heeft echt veel meer dan de andere spelers op het veld. Hij heeft lef en je ziet ook gewoon de bravoure. Hij is zó sterk.”

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt waar het plafond van Saibari ligt, waarna Mario Been de naam van Bayern München laat vallen. Daar kan Ihattaren zich in vinden. “Ja, ik zou hem wel bij Bayern München willen zien, honderd procent. Hij heeft die kwaliteiten. Hij is echt beslissend voor PSV.”

Op de persconferentie na afloop van het duel met FC Utrecht werd trainer Peter Bosz al gevraagd naar een mogelijke transfersom voor Saibari. “Ik heb dit jaar in Nederland discussies horen gaan over spelers die net begonnen zijn, dat die 60 miljoen moeten kosten. Dus ik vraag me dan af: wat moet Ismael dan kosten? Die laten we, als het aan mij ligt, voor 60 miljoen niet gaan”, stelde Bosz.

Mario Been noemt het een ‘leuke discussie’. “Saibari is 25 jaar, dus dat is wel een verschil met Smit, over wie het natuurlijk ging. Hij heeft het wekelijks laten zien, ook op Champions League-niveau. Het is een jongen die enorm veel geld waard is, daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk niet dat hij hier volgend jaar nog speelt.”

Kraay ziet dat Saibari een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt dit seizoen. “Volgens mij is hij nóg beter geworden bij de absentie van Ricardo Pepi. Dat Guus Til een beetje vals in de spits speelde en zich liet zakken. Saibari erin, en vice versa. Dat had Bosz van tevoren ook nooit kunnen verzinnen.”

➡️ Meer over PSV

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Utrecht

PSV
4 - 3
FC Utrecht
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
24
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws