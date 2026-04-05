wil graag een sportieve stap zetten, maar zou Fortuna Sittard niet transfervrij willen verlaten. Hij begrijpt dan ook dat de club zijn contract met een jaar heeft verlengd, via een eenzijdige optie.

Dinsdag maakte Fortuna de verlenging van het contract bekend. Toch ligt een zomers vertrek op de loer, weet ook Mario Been. “Ik wil Fortuna niks tekortdoen, maar een speler met deze kwaliteiten mag niet nóg een jaar bij Fortuna spelen”, zegt de analist zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie.

“Ik denk dat het ook niet netjes is als ik transfervrij de deur uitloop”, reageert Ihattaren zelf op de contractverlenging. “Fortuna heeft mij ook de kans gegeven om daar te spelen, met het vertrouwen dat ik toen nodig had om goed door te pakken. Dat heb ik uiteindelijk gedaan, maar ik kan ze niet met lege handen achterlaten.”

Michael van Praag, voormalig voorzitter van Ajax en de KNVB, is onder de indruk als hij Ihattaren hoort spreken. “Dat vind ik heel mooi, dat een voetballer dat zegt. Dat gebeurt bijna nooit. Dat je zegt dat het ‘niet netjes’ is om transfervrij weg te gaan… Compliment!”

Been begrijpt dat Ihattaren dankbaar is richting Fortuna. “Fortuna heeft jou na RKC ook gewoon een geweldige kans geboden. Maar wat je nu laat zien, moet beloond worden met een stap naar de top vijf of top zes. Dat zal de volgende uitdaging zijn. Ik denk dat je daar wel aan toe bent. Ik denk dat jij gek wordt als je spelers bij de top vijf ziet die voor heel veel geld overal vandaan komen. Met alle respect, Fortuna is jouw niveau niet.”

Ihattaren noemt het belangrijk om ‘weer een stap’ te kunnen zetten in zijn ontwikkeling. “Als ik mezelf vergelijk met buitenspelers bij de andere topvijfclubs, dan zijn zij minimaal van mijn leeftijd of ouder. Ik ken mijn kwaliteiten, ik weet ook dat ik nu goede stappen zet. Daarom wil ik nu een logische vervolgstap maken, in binnen- of buitenland. Het moet gewoon een goede, logische stap zijn. Mijn gevoel moet goed zijn.”