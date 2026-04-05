Aan de fitheid van hoeft niemand te twijfelen, verzekert Fresia Cousiño Arias. De presentatrice van ESPN zag het ontblote lichaam van Ihattaren voorafgaand aan het programma Goedemorgen Eredivisie, waarin de spelmaker van Fortuna Sittard te gast is.

Aan tafel gaat het even over de fitheid van Ihattaren. Tafelgast Mario Been acht Ihattaren rijp voor een stap naar de top vijf van de Eredivisie. “Maar we hebben het dit jaar een paar keer gehad over je gewicht. Dat mag gewoon helemaal nooit meer ter sprake komen”, drukt hij Ihattaren op het hart om altijd fit te blijven. “Ik vind dat gewoon doodzonde.”

“Dat klopt”, antwoordt Ihattaren. “Onder Danny Buijs speel je niet als je vetpercentage te hoog is. Ik ken Danny: die gaat je niet laten spelen.” Daarna zegt Hans Kraay junior dat hij met Fortuna-trainer Danny Buijs heeft gesproken over Ihattaren. “Hij zei: ‘Het is een geweldige jongen om mee te werken, hij is supergedreven, af en toe moet je hem achterna zitten. Maar er moet nog een kleine twintig procent bij.’ Welke twintig procent bedoelt hij dan?”

Ihattaren denkt even na. “Waar ik het altijd met hem over heb, is dat ik uit mezelf naar de gym moet gaan. Bij hem heb ik voor het eerst de gym gezien. We gaan twee à drie keer per week samen. Ik ben uit mezelf nog nooit de gym in geweest.”

Kraay doet daarna een opvallende onthulling. “Je geluid werd net in gehangen. Je moest je shirt omhoog doen. Fresia heeft jou naakt gezien, hè.” Cousiño Arias moet lachen. “Ik zie nu alweer de headlines voor me. Zijn geluid werd inderdaad in gehangen. Ik moet zeggen dat ik dacht: daar hoeft niet zoveel meer van af. Laat de misverstanden daarover de wereld uit zijn: je bent hartstikke topfit.”