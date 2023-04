Labyad trainde bij Ajax met De Ligt, De Jong en Ziyech, maar één iemand stak er bovenuit: 'Een fenomeen'

Zakaria Labyad maakte in de zomer van 2018 vol verwachting de overstap van FC Utrecht naar Ajax. Maar door moordende concurrentie en blessureleed slaagde de aanvallende middenvelder er niet in om in Amsterdam een basisplaats te veroveren. Hoewel Ajax en Labyad afgelopen zomer op een vervelende manier uit elkaar gingen, blikt hij met een goed gevoel terug op zijn tijd in de hoofdstad. Er was één iemand die écht indruk op hem heeft gemaakt.

Het liefst had Ajax Labyad begin 2018 al naar Amsterdam gehaald. De creatieveling maakte indruk bij FC Utrecht, dat in de eerste helft van dat seizoen nog onder leiding stond van Erik ten Hag. De trainer werd in Amsterdam echter de opvolger van Marcel Keizer. Ten Hag nam Labyad maar wat graag mee naar de Johan Cruijff ArenA, maar FC Utrecht wilde zijn sterkhouder op dat moment niet laten gaan. Een klein half jaar later had Labyad zijn toptransfer alsnog te pakken. In Amsterdam ging hij opnieuw samenwerken met Ten Hag.



“Een fenomeen”, noemt Labyad de huidige oefenmeester van Manchester United in gesprek met Voetbal International. “Zijn wedstrijdbesprekingen duurden soms wel een uur. Als je het veld opstapte hoefde je alleen maar letterlijk uit te voeren wat hij in de meeting had gezegd. Hij zit zó diep in de details. Vooral ook in die grotere wedstrijden. Tegen Real Madrid, Juventus. Het tactisch plan klopte gewoon. Op elke plek op het veld en in elke situatie kon hij voorspellen wat een tegenstander zou gaan doen. Ten Hag denkt altijd drie stappen vooruit.”

Artikel gaat verder onder video

Buitencategorie

Labyad maakte in Amsterdam deel uit van de selectie die hoge ogen gooide in de Champions League. Ajax reikte na een indrukwekkende knock-outfase net niet tot de finale van het miljardenbal. Hoewel Labyad dat seizoen slechts vier minuten mocht opdraven in de Champions League, heeft hij er volop van genoten. “Wat een elftal, wat een prestaties. Ik ben op precies het verkeerde moment bij Ajax terechtgekomen. Of op het juiste moment, net hoe je het uitlegt. In mijn eerste jaar hadden we dat geweldige Champions League-seizoen. Ajax hoorde bij de beste vier clubs van Europa, we wonnen praktisch alles. Dan kun je moeilijk bij de trainer op de deur kloppen en zeggen: Hallo, ik hoor te spelen.”

De concurrentie was niet gering. Ten Hag kon op het middenveld kiezen uit onder meer Frenkie de Jong en Donny van de Beek en had voorin spelers als Dusan Tadic, Hakim Ziyech en David Neres rondlopen. “Dan moet je gewoon je mond houden en zo hard mogelijk trainen. Het was buitencategorie. Elke training was een feestje. Voordat ik naar Ajax ging was ik tactisch al goed onderlegd, maar nu ben ik nog véél beter.”

Labyad kwam uiteindelijk 54 keer in actie voor Ajax. Hij scoorde dertien keer en verzorgde tien assists. De aanvallende middenvelder raakte vorig jaar zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij geen rol van betekenis speelde in het ‘laatste kunstje’ van Ten Hag in Amsterdam. Labyad vertrok afgelopen zomer transfervrij uit de Johan Cruijff ArenA. Begin dit jaar streek hij neer bij zijn oude club FC Utrecht, waar hij een contract tekende tot medio 2024.