'Steijn had ruzie met Ramaj; Berghuis nam het laatste nieuws door met Labyad'

Het ontslag van Maurice Steijn als trainer van Ajax was volgens Valentijn Driessen onvermijdelijk. Maandag werd bekend dat Steijn per direct vertrekt uit Amsterdam; volgens Driessen was er onder de trainer ‘geen lijn of vooruitgang’ te ontdekken bij de ploeg.

Tijdens de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (4-3) werd pijnlijk duidelijk dat Steijn de spelers ‘niet meer kon bereiken of dat ze hem links lieten liggen’, schrijft Driessen in een column in De Telegraaf. Toen de wedstrijd werd stilgelegd vanwege het gooien van bekers, was Ajax ‘een ongeorganiseerde puinhoop op het veld van trainers en spelers’.

“Ze stonden in groepjes te discussiëren terwijl Steijn in teamverband aanwijzingen wilde geven. Er ontstond zelfs ruzie tussen Steijn en zijn assistenten en invaller-keeper Ramaj, terwijl Berghuis doodgemoedereerd met hand voor zijn mond het laatste wereldnieuws doornam met de gewisselde FC Utrecht-aanvaller en zijn voormalig Ajax-maatje Labyad”, zag Driessen. “In de Galgenwaard kwam de totale implosie bij Ajax aan de oppervlakte.”

Algemeen directeur Jan van Halst draagt de verantwoordelijkheid voor Steijns ontslag, maar volgens Driessen zijn Michael van Praag en Louis van Gaal de personen die Ajax erbovenop moeten helpen. “Het duo heeft de onontkoombare beslissing genomen, waarvan het dus niet de vraag was of, maar wanneer deze zou plaatsvinden. Nu is het aan Van Gaal, Van Praag en toekomstig technisch commissaris Danny Blind om de goede technische besluiten te nemen. Wat moeilijker is dan een trainer ontslaan.”