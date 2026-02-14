Live voetbal 7

Teruglezen: zo won Ajax zaterdagavond ruim van Fortuna Sittard

AJAFOR
14 februari 2026, 19:50   Bijgewerkt: 21:59

Ajax neemt het in speelronde 23 van de Eredivisie in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers staan nu vierde op de ranglijst en hebben een overwinning nodig om druk op Feyenoord en NEC, de concurrenten in de strijd om de tweede plaats die zondag pas in actie komen, te houden. Het Fortuna van Danny Buijs staat bekend als een zeer stugge tegenstander, die de huid in Amsterdam ongetwijfeld duur zal verkopen. Wie pakt zaterdagavond de punten? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - Fortuna Sittard.

LIVE Eredivisie: Ajax - Fortuna Sittard

33m geleden

21:53

Afgelopen!

Daar klinkt het eindsignaal. Ajax wint ruim van Fortuna: 4-1!

36m geleden

21:50

89' - Schot Weghorst (4-1)

Weghorst hoopt nog een goaltje mee te pikken, maar zijn harde inzet spat uiteen op de vuisten van Koopmans.

40m geleden

21:46

🔄85' - Wissel Fortuna (4-1)

Bij Fortuna is Dahlhaus nog in de ploeg gekomen, als vervanger van Duijvestijn.

43m geleden

21:43

⚽81' - Godts met zijn tweede (4-1)

Ajax komt op 4-1. Weghorst gelijk na zijn entree met de assist, hij stelt Godts in staat om zijn tweede van de avond te maken!

44m geleden

21:42

🔄80' - Dubbele wissel Fortuna én Ajax (3-1)

Bij Fortuna gaan Sierhuis en Brittijn naar de kant, Oukili en Gladon komen erin. Ook bij Ajax twee wissels: Mokio en Dolberg maken plaats voor Bouwman en Weghorst.

46m geleden

21:41

79' - Bijna Sierhuis (3-1)

Sierhuis krijgt zijn grootste kans van de avond, maar werkt 'm bij de tweede paal over. Meteen daarna gaat het bord met zijn rugnummer de lucht in....

1u geleden

21:39

79' - Schot Sierhuis (3-1)

Sierhuis schiet uit de draai, maar kan zijn inzet onvoldoende kracht meegeven. Jaros redt zonder problemen.

1u geleden

21:37

77' - Weer Gloukh (3-1)

Godts met een prima pass op Gloukh, maar die geeft er opnieuw geen passend vervolg aan in de zestien van Fortuna.

1u geleden

21:33

72' - Gloukh ongelukkig (3-1)

Daar komt Gloukh voor het eerst sinds zijn entree aan de bal. Hij verliest 'm echter in de zestien van Fortuna en begaat dan een overtreding in een poging de bal terug te veroveren.

1u geleden

21:30

🔄69' - Wissel Fortuna (3-1)

Bij Fortuna komt Peterson na een lange warming-up binnen de lijnen, Márquez gaat eruit. Een aanvallende wissel van Buijs dus.

1u geleden

21:27

67' - Schot Bounida (3-1)

Bounida wordt in de zestien aangespeeld door Godts, maar Koopmans heeft weinig moeite met zijn lage schot.

1u geleden

21:25

🔄64'- Dubbele wissel Ajax (3-1)

Klaassen en Steur mogen gaan zitten, in hun plaatsen brengt Grim Gloukh en Fitz-Jim binnen de lijnen.

1u geleden

21:24

❌62' - Doelpunt Dolberg afgekeurd

Een mooie wegdraaiende voorzet van Bounida wordt door Dolberg binnen gekopt, maar de Deen heeft net daarvoor een overtreding gemaakt en dus gaat het feest niet door.

1u geleden

21:20

58' - Schot Bounida (3-1)

Bounida zoekt de verre kruising, maar ziet zijn inzet net naast het doel van Koopmans belanden.

1u geleden

21:18

56' - Schot Godts (3-1)

Ajax krijgt een vrije trap naast de zestien van Fortuna. Waar iedereen een voorzet verwacht, legt Bounida 'm breed op Godts. Die haalt van buiten de zestien uit, maar ziet zijn inzet via Kasanwirjo tot corner gepromoveerd worden. De hoekschop levert een kansje voor Rosa op, maar die schiet 'm naast.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.743 Reacties
1.237 Dagen lid
19.441 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dit had natuurlijk gewoon rood moeten zijn. Debiele overtreding

CG
3.129 Reacties
936 Dagen lid
13.688 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

KNALROOD had het moeten zijn, maar de VAR durfde dat niet te doen uitvoeren!!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.743 Reacties
1.237 Dagen lid
19.441 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dit had natuurlijk gewoon rood moeten zijn. Debiele overtreding

CG
3.129 Reacties
936 Dagen lid
13.688 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

KNALROOD had het moeten zijn, maar de VAR durfde dat niet te doen uitvoeren!!!

Ajax - Fortuna

Ajax
4 - 1
Fortuna Sittard
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34

Complete Stand

