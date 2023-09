'Daryl Janmaat in afkickkliniek; politie zocht hele nacht naar hem in Scheveningen'

Daryl Janmaat zit in een afkickkliniek in Zuid-Afrika, zo stelt Yvonne Coldeweijer. Het gaat volgens de juicekoningin al langere tijd niet goed met de oud-verdediger, die begin 2022 stopte als profvoetballer, daarna als technisch manager actief was voor ADO Den Haag en sinds een klein jaar niet meer werkzaam is in het profvoetbal.

Volgens Coldeweijer is er een tijdje geleden 's nachts een ‘hele zoektocht’ geweest naar Janmaat in Scheveningen. “Ze vonden zijn auto bij de parkeerplaats aan het Zwarte Pad. Politie, brandweer en KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, red.) hebben de hele nacht gezocht. Uiteindelijk hebben ze hem aan de andere kant van Scheveningen gevonden omdat hij doorweekt en verward een hotel binnen was gelopen en het personeel daar de politie heeft gebeld. Hij was onder invloed van drugs en helemaal de weg kwijt”, schrijft ze op Instagram.

Janmaat zit volgens Coldeweijer in dezelfde afkickkliniek als Dave Roelvink. "Respect voor deze heren die zichzelf in de spiegel durven aankijken en hun problemen aanpakken. Daar kunnen heel veel mensen nog een voorbeeld aan nemen."

Janmaat begon zijn carrière als voetballer in 2007 bij ADO Den Haag en werd al snel opgepikt door sc Heerenveen. Daarna kwam hij uit voor Feyenoord, Newcastle United en Watford alvorens hij in 2020 terugkeerde in Den Haag. In juni vorig jaar beëindigde hij zijn spelersloopbaan en ging hij bij ADO verder als technisch manager. Enkele maanden later stapte hij mede vanwege een gebrek aan begeleiding op.