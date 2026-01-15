Ajax is na de historische 6-0 bekeruitschakeling tegen AZ met de grond gelijk gemaakt door de Nederlandse pers. De Amsterdammers grijpen ook dit seizoen normaal gesproken naast een prijs en er moet nog veel veranderen om de club terug te brengen waar het ooit was.

Het Algemeen Dagblad kopt bijvoorbeeld: 'Gefrustreerd Ajax gaat hard onderuit in Alkmaar'. In de rest van het artikel valt het volgende te lezen. "Wat het einde van een beschamende reeks van tien onderlinge duels zonder zege had moeten worden, werd juist de allergrootste vernedering van het seizoen voor Ajax. De gefrustreerde Wijndal, steevast uitgefloten op het oude nest, ging een kwartier later op het been van Wouter Goes staan en kreeg rood van arbiter Bas Nijhuis. Met de kin tegen de borst droop de linksback af, uitgezwaaid door duizenden Alkmaarders." Wijndal speelde vóór zijn transfer in 2022 voor AZ, wat de afgang alsmaar pijnlijker maakt.

Artikel gaat verder onder video

Het AD concludeert ook dat Ajax zichzelf tijdens de wedstrijd steeds meer voor schut zette. "Nu dacht Ajax de zaakjes weer redelijk voor elkaar te hebben onder interim-coach Grim. Maar de problemen werden gecamoufleerd de voorbije periode. Die zitten nog heel diep bij Ajax, zal ook Jordi Cruijff, die de komende dagen als technisch directeur gepresenteerd moet worden, met open mond geconstateerd hebben."

De Volkskrant weet dat Ajax een prijs wel kan vergeten, net als in de afgelopen drie seizoenen. "Voor Ajax is het seizoen voorbij, waar het om de prijzen gaat. Hemeltergend was het Amsterdamse spel. Ajax verloor in de achtste finales van de KNVB-beker van AZ, met cijfers die niets aan duidelijkheid overlaten: 6-0."

Het was een uitslag die ook nog veel hoger had kunnen uitvallen. "Bij AZ dansten ze van geluk en trots. 'Jongens 3-0, hatseflats', riep een supporter voor de perstribune tijdens de rust, terwijl hij zijn vrienden op de schouders ramde. En dan te bedenken dat ze pas halverwege waren. AZ was gewoon goed, Ajax trad op in zijn eigen schertsvertoning. Slap voetbal, ongeïnspireerd, zonder samenhang. Verwend. Het had 9-0 kunnen zijn. Plukjes thuispubliek gingen kort voor tijd al naar huis. Onvoorstelbaar: 5-0 voor tegen Ajax, waarna nog de 6-0 viel, een illustratie van de ultieme vernedering."

Bij De Telegraaf wordt er gerept over een 'slachting' van Ajax. De Amsterdammers hebben nu al tien wedstrijden tegen AZ niet gewonnen. "Ze moeten zich kapot schamen. Want AZ, al tien duels op rij ongeslagen tegen de erfvijand, beleefde op de door de Ajacieden uitgerolde rode loper van het AFAS-theater een walkover (6-0) en plaatste zich fluitend voor de kwartfinale van de KNVB Beker."

Bij het Noordhollands Dagblad wordt er gesproken over een 'hulpeloos Ajax'. "AZ denderde woensdagavond over Ajax heen (6-0) en is nu al tien wedstrijden op rij ongeslagen tegen de Amsterdamse buur. Niet omdat het de wedstrijd volledig domineert (het heeft in de eerste helft 37 procent balbezit), maar omdat het aan de bal veel scherper is en de defensieve kwetsbaarheid en hulpeloosheid van Ajax genadeloos afstraft."