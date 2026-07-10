Voetbal kijken op groot scherm in de tuin: zo zet je een beamer op tijdens de kwartfinales

De kwartfinales zijn het moment waarop een WK echt gaat bijten. Acht landen zijn er nog over, één verlies en je ligt eruit, en voor de Nederlands Elftal supporter telt vanaf hier elke minuut dubbel. De duels worden gespeeld op 9, 10, 11 en 12 juli, midden in de zomer en voor het thuisfront grotendeels op een warme avond. Dat maakt het hét moment om je tuin om te toveren tot een echte buitenbioscoop, want de spanning van zo'n kwartfinale beleef je nergens zo intens als op een groot scherm, samen met andere supporters, in de open lucht.

Met een beamer haal je dat bioscoopformaat moeiteloos je achtertuin in. En het mooie is dat zo'n opstelling sneller staat dan je denkt, dus ook als je er nu pas aan begint, zit je ruim op tijd klaar voor de laatste acht.

Waar let je op bij een beamer voor buiten?

Voordat je een beamer kiest, helpt het om op een paar dingen te letten, want buiten kijken stelt andere eisen dan een donkere woonkamer. Het belangrijkste is de lichtopbrengst, uitgedrukt in lumen. In juli is het pas laat helemaal donker, dus hoe meer lumen, hoe eerder op de avond je een goed zichtbaar beeld hebt. Voor een kwartfinale die later op de avond begint kom je met een draagbaar model een heel eind, en voor wie ook bij een vroege aftrap scherp beeld wil, loont een helderdere beamer de moeite.

Daarnaast speelt de projectieafstand een rol: dat is de ruimte tussen de beamer en het doek die nodig is voor een bepaald schermformaat. In een tuin heb je daar meestal genoeg plek voor, maar het is goed om vooraf te bedenken waar je de beamer neerzet en hoe groot je het beeld wilt hebben. Veel draagbare modellen projecteren een scherm van zo'n 30 tot 100 inch, ruim genoeg om een hele tuin mee te laten kijken.

© MediaMarkt. De SAMSUNG The Freestyle (2nd Gen.) (2023) + Battery base Beamer Wit

et verder op de resolutie en de smart-functies. Een Full HD-beeld is voor voetbal op een afstandje scherp genoeg, terwijl een 4K-beamer net wat meer detail geeft als je dichterbij zit. Handig is een beamer met ingebouwde streamingapps, want dan open je je stream rechtstreeks zonder los kastje of laptop. En kijk tot slot naar het geluid: de speaker in een beamer is genoeg voor een klein gezelschap, maar voor een volle tuin zet je er beter een aparte speaker bij.

Draagbaar of vast: waar kies jij voor?

De keuze tussen een draagbare en een vaste beamer hangt vooral af van hoe je hem gebruikt. Een draagbaar model met een eigen accu pak je makkelijk mee de tuin in, neem je zo mee naar vrienden en berg je na afloop weer op, ideaal voor wie flexibel wil zijn en de beamer ook na het toernooi breed wil inzetten. Een vast opgestelde beamer in een vaste kijkruimte geeft je meer lichtkracht en een groter beeld, maar is minder mobiel.

Voor deze fase van het WK, waarin je vooral in de tuin en af en toe bij vrienden kijkt, is een draagbaar model meestal de fijnste keuze. Je zet hem neer waar de gezelligheid is, en als het toernooi voorbij is, gebruik je hem net zo goed voor een filmavond buiten of een verjaardag.

Een draagbare beamer die ook zonder stopcontact werkt

Voor de tuin is een draagbaar model met een eigen accu het handigst, en daarin is de Samsung The Freestyle (2e generatie) met Battery Base een ideale match. Deze compacte beamer projecteert een scherm van 30 tot wel 100 inch, en stelt zichzelf automatisch scherp en recht dankzij Auto Focus en Auto Keystone. Je zet hem ergens neer, en binnen enkele seconden staat er een strak, recht beeld op je doek of schutting, ook als de ondergrond niet helemaal vlak is.

Het grote voordeel voor tuingebruik is de meegeleverde Battery Base. Daarmee draait de beamer tot zo'n drie uur op zijn eigen accu, zodat je geen stopcontact in de buurt nodig hebt en geen verlengsnoer door het gras hoeft te trekken. Je zet hem gewoon midden in de tuin neer en begint. De ingebouwde 360°-speaker geeft meteen geluid, en omdat er via Tizen streamingapps op zitten, open je je stream rechtstreeks zonder extra kastje. Reken op zo'n 488 euro. Houd er bij buitengebruik wel rekening mee dat het in juli pas later helemaal donker is, en juist een kwartfinale die laat op de avond begint, valt mooi samen met een donkere tuin en het beste beeld.

© MediaMarkt. Projector: HAMA Rolscherm 175 x 175cm

Voor een echt strak beeld helpt een projectiescherm . Een wit doek geeft meer contrast en een gelijkmatiger beeld dan een geschilderde muur, en je rolt het na afloop simpel weer op. Het maakt het verschil tussen een aardig beeld en een beeld waar je gasten stil van worden.

Stevig geluid voor de hele tuin

De 360°-speaker van de beamer is genoeg voor een klein gezelschap, maar wil je de hele tuin vullen met het gebrul van het publiek en het commentaar, dan zet je er een echte partyspeaker bij. De JBL PartyBox Stage 320 is daar een topper voor. Deze krachtpatser levert hoogwaardig JBL Pro Sound met een diepe, voelbare bas, en met de AI Sound Boost wordt het geluid in realtime geoptimaliseerd zodat het ook in een grote tuin vol en zuiver blijft. De ingebouwde lichtshow loopt mee met de muziek, fijn voor de aankleding voor en na de wedstrijd, en de vervangbare accu gaat tot achttien uur mee. Dankzij de stevige wielen en de uitschuifbare handgreep rol je hem zo de tuin in, hij is spatwaterbestendig volgens de IPX4-norm zodat een zomerbui hem niet deert, en je sluit er eenvoudig een microfoon op aan om na een goal de polonaise in te zetten.

Stroom in de tuin zonder verlengsnoeren

Staat je kijkplek ver van het huis, of wil je naast de beamer ook de speaker en wat sfeerverlichting van stroom voorzien, dan is een powerstation een slimme aanvulling. Zo'n draagbare accu levert genoeg vermogen om je hele buitenbioscoop te voeden, zonder een wirwar van snoeren door je tuin. Je laadt hem overdag op en hebt 's avonds stroom waar je maar wilt.

Denk aan licht, weer en opbergen

Buiten kijken brengt een paar praktische punten met zich mee waar je het beste vooraf rekening mee houdt. Het licht is het belangrijkste: in juli is het pas rond een uur of tien helemaal donker, dus bij een vroege avondwedstrijd zie je het beeld nog wat fletser. Hang je doek daarom in de schaduw, bijvoorbeeld tegen een schutting met de zon erachter, en accepteer dat het beeld naarmate de avond vordert steeds mooier wordt. Voor de late aftrappen heb je sowieso een donkere tuin en het beste beeld.

Houd ook het weer in de gaten. Een draagbare beamer en een partyspeaker haal je bij een onverwachte zomerbui snel naar binnen, maar het is fijn om vooraf te bedenken waar je alles kwijt kunt als het gaat regenen. Leg een tafel of kar klaar zodat je in één keer kunt opruimen, en berg de apparaten na afloop droog op. Zo gaan ze jaren mee en heb je de hele zomer plezier van je buitenbioscoop.

Dat laatste is meteen een mooi bijkomend voordeel: je investering is niet alleen voor deze kwartfinales. Na het WK gebruik je dezelfde opstelling voor een filmavond onder de sterren, een gameavond met de kinderen of het kijken van andere sportevenementen in de tuin. Een draagbare beamer met accu en een stevige speaker zijn veelzijdige aankopen die je nog jarenlang inzet, lang nadat de laatste WK-bal is gerold.

Zo zet je je buitenbioscoop op

Begin op tijd met opbouwen, zeker als het de eerste keer is. Hang of span je doek strak op, plaats de beamer op de juiste afstand voor de gewenste schermgrootte en test het beeld terwijl het nog licht is, zodat je rustig kunt bijstellen. Zet de stoelen in een ruime boog rond het scherm, leg dekens klaar voor als het later afkoelt en zorg dat de drankjes koud staan. Als de schemering invalt en de aftrap nadert, hoef je alleen nog maar te gaan zitten.

Zo beleef je de kwartfinales zoals het hoort: groots, samen en in de openlucht. Of Oranje nu strandt in de laatste acht of doorstoot naar de halve finale van 14 of 15 juli en misschien wel de finale van 19 juli, jouw tuin verandert elke wedstrijd in een uitverkochte fanzone. En die sfeer, met een groot scherm onder de zomerhemel, vergeet niemand snel.

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