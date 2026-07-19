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‘Transfer Crysencio Summerville op losse schroeven’

19 juli 2026, 14:11
Crysencio Summerville bij Oranje
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Het is allerminst zeker of Crysencio Summerville deze zomer de overstap gaat maken naar AS Roma, zo stelt transferexpert Matteo Moretto. Hoewel de Oranje-international zijn jawoord heeft gegeven aan de Romeinen, twijfelt de nummer drie van Italië of het een nieuw bod moet uitbrengen of beter kan doorschakelen.

Summerville maakte deze zomer indruk op het WK met Oranje, waar hij in vier duels goed was voor twee goals en twee assists. De buitenspeler van West Ham United kan onder meer rekenen op belangstelling van Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United en Al-Hilal, terwijl Aston Villa na de verkoop van Morgan Rogers ook interesse heeft. AS Roma heeft echter de voorkeur van de 24-jarige aanvaller.

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De Italianen deden deze week een bod van veertig miljoen euro exclusief bonussen, maar zagen dit zaterdag afgewezen worden. Hoewel er dus een persoonlijk akkoord ligt met Summerville, is er nog altijd geen sprake van een deal met West Ham. The Hammers zouden volgens Moretto een bedrag van liefst vijftig miljoen euro exclusief bonussen willen zien.

Die vraagprijs brengt de clubleiding van Roma volgens Moretto in een lastig parket. De club zou namelijk het clubrecord ruimschoots moeten verbreken om Summerville in te lijven. Op dit moment staat dit nog op naam van Patrik Schick, die in de zomer van 2018 voor 42 miljoen euro overkwam van Sampdoria. Roma overweegt nu of het het bod op Summerville moet verhogen of dat de club doorschakelt naar een volgend doelwit.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

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Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
14
Napoli
0
0
0
15
Parma
0
0
0
16
Roma
0
0
0
17
Sassuolo
0
0
0
18
Torino
0
0
0

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