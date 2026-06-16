Feyenoord houdt de situatie rondom OH Leuven-talent Davis Opoku in de gaten, zo meldt de Belgische transferexpert Sacha Tavolieri. De achttienjarige rechtsback zou ook in beeld zijn bij het FC Porto van Francesco Farioli, dat al een bod afgewezen heeft zien worden.

Opoku is een groot talent van OH Leuven, dat afgelopen seizoen in de middenmoot van België eindigde. De achttienjarige verdediger speelde 23 duels in het eerste van de Belgische club. Daarin leverde hij twee assists. De jeugdinternational zou deze zomer kunnen vertrekken uit Leuven.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Tavolieri is het namelijk FC Porto dat de pijlen heeft gericht op Opoku. De Portugese kampioen zou al een bod hebben neergelegd bij Leuven. De club van Farioli wilde de jongeling eerst een seizoen huren met de optie hem daarna voor vijf miljoen euro over te nemen. De Belgen hebben dit voorstel echter direct van tafel geveegd, maar de gesprekken lopen nog wel.

Naast Porto zou ook Feyenoord de situatie rond Opoku nadrukkelijk in de gaten houden, weet Tavolieri. De Rotterdammers hebben met Givairo Read, Jordan Lotomba, Mats Deijl en Bart Nieuwkoop al vier rechtsbacks in de selectie, maar de kans is groot dat eerstgenoemde deze zomer vertrekt. Ook een vertrek van een van de anderen is niet uitgesloten, waardoor er plek vrijkomt voor Opoku in de selectie.