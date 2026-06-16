De kans is groot dat In-beom Hwang deze zomer vertrekt bij Feyenoord, zo stelt clubwatcher Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast Extra. De Zuid-Koreaan zou met vertrekkend directeur Dennis te Kloese mee kunnen naar CF Monterrey. Ook Jakub Moder en Tsuyoshi Watanabe vertrekken mogelijk uit De Kuip.

Feyenoord kan de komende maanden de nodige spelers zien vertrekken. Waar al langer wordt gemeld dat Ayase Ueda, Anis Hadj Moussa en Givairo Read op weg naar de uitgang zijn in De Kuip, voegt Krabbendam daar deze week nog wat extra namen aan toe. De eerste die hij noemt is Hwang, waarvoor Feyenoord met Charles Vanhoutte de vervanger al bijna in huis heeft.

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“Vanhoutte is een speler waarvan ze denken dat hij het middenveld body kan geven. Dat heeft ook te maken met het vertrek van Inbeom Hwang”, begint Krabbendam in de podcast. De Zuid-Koreaan was met een doelpunt en een assist de grote man in de eerste WK-wedstrijd van zijn land, een 2-1 zege op Tsjechië. “Ik vermoed dat hij weggaat. Misschien wel naar de club van Dennis te Kloese”, aldus de Feyenoord-volger. De directeur vertrekt deze zomer naar het Mexicaanse Monterrey, waar hij als technisch directeur aan de slag gaat. De komst van Vanhoutte kan daarnaast het mogelijke vertrek van Moder opvangen. Krabbendam weet namelijk dat Feyenoord wil doorselecteren en de Pool een van de vertrekkers kan zijn.

Verder komt de mogelijke komst van Mika Mármol aan bod. “Hij stond bij Feyenoord al op de lijst. Vorig jaar hebben ze hem geprobeerd te halen, maar toen was het heel moeilijk qua rechten. Feyenoord kan hem Champions League bieden. Als ze hem kunnen halen, doen ze goede zaken als je de internationale scouts mag geloven”, geeft Krabbendam aan. Ook de komst van de Spanjaard heeft te maken met een mogelijke vertrekker. “Ik hoorde verhalen over dat Tsuyoshi Watanabe toch ook wel verder aan het kijken is en misschien een volgende uitdaging wil.” De Japanner werd een jaar geleden voor zo’n acht miljoen euro overgenomen van KAA Gent.