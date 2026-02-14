LIVE Eredivisie | Ook Godts trefzeker: Ajax op ruime voorsprong tegen Fortuna

Ajax-trainer Fred Grim verschijnt voor de camera's van ESPN en krijgt van presentator Milan van Dongen de vraag welke indruk basisdebutant Oleksandr Zinchenko in zijn eerste weken op hem gemaakt heeft. "Ja, een echte prof. Niet alleen in zijn doen en laten, ook op het veld, maar ook hoe hij zich in de groep verhoudt en hoe hij met jonge spelers bezig is. Wat mij betreft een pure aanwinst." Van Dongen stelt daarop dat 'elke Eredivisietopclub' op zoek is naar een 'type-Tadic' of een 'type-Perisic'. Is Zinchenko zo'n speler? Grim beaamt: "Ja, die rol zou hij kunnen vervullen. Volgens mij doet hij dat nu al."

Van Dongen begint daarna over de '6'-positie. "Je hebt vorige week Youri Regeer de complimenten gegeven, hoe hij er mentaal mee omgaat. Gisteren heeft hij nog een interview gegeven, maar vandaag is hij er ineens niet bij", zegt de presentator. Grim licht toe: "Hij is ziek. Dat is gewoon jammer, we hebben hem ook gewoon nodig." Door de absentie van Regeer krijgt Jorthy Mokio weer eens de kans in de basis. "Ook in de oefenwedstrijd van de week heeft hij minuten gemaakt en een goede indruk achtergelaten. Dus uiteindelijk een logische keus."