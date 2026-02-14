Live voetbal 9

LIVE Eredivisie | Ook Godts trefzeker: Ajax op ruime voorsprong tegen Fortuna

Foto: © Imago / Realtimes
14 februari 2026, 19:50   Bijgewerkt: 20:26

Ajax neemt het in speelronde 23 van de Eredivisie in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers staan nu vierde op de ranglijst en hebben een overwinning nodig om druk op Feyenoord en NEC, de concurrenten in de strijd om de tweede plaats die zondag pas in actie komen, te houden. Het Fortuna van Danny Buijs staat bekend als een zeer stugge tegenstander, die de huid in Amsterdam ongetwijfeld duur zal verkopen. Wie pakt zaterdagavond de punten? Om 20.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - Fortuna Sittard.

LIVE Eredivisie: Ajax - Fortuna Sittard

1m geleden

20:33

32'- Sierhuis naar de grond (3-0)

Sierhuis komt in botsing met Mokio en gaat naar de grond. Dieperink legt het spel daarop stil, want de Fortuna-spits grijpt naar zijn hoofd. De schade lijkt echter mee te vallen, Sierhuis kan zonder verzorging verder.

3m geleden

20:31

30' - Schotje Sierhuis (3-0)

Sierhuis probeert het nu maar een keer van flinke afstand, maar mikt ruim naast het doel van Jaros. 

9m geleden

20:25

⚽24' - Doelpunt Godts! (3-0)

Ajax komt op 3-0, en wéér is het een Belg die scoort. Op aangeven van Mokio haalt Godts uit vanaf de rand van de zestien. Zijn lage schot richting verre hoek is Koopmans te machtig. 

11m geleden

20:23

22' - Mokio schiet over (2-0)

Een afgeslagen voorzet van Godts belandt voor de voeten van Mokio, maar de maker van de 1-0 mikt nu over. 

13m geleden

20:22

20' - Fortuna aan zet?(2-0)

Fortuna combineert af en toe heel aardig, maar komt desondanks nauwelijks in de buurt van het Ajax-doel.

17m geleden

20:17

16' - Kans Sierhuis (2-0)

Sierhuis lijkt op Jaros af te kunnen, maar Mokio voorkomt met een prima sliding dat de Fortuna-spits tot een doelpoging kan komen.

19m geleden

20:15

⚽14' - Doelpunt Bounida! (2-0)

Ajax komt op 2-0! Godts speelt breed op Bounida, die komt naar binnen en treft dan doel met een laag schot in de verre hoek. Het is zijn eerste Eredivisiedoelpunt.

24m geleden

20:10

9' - Schot Wijndal (1-0)

Wijndal zoekt van afstand naar de verre kruising, maar Koopmans heeft een fraaie redding in huis. 

26m geleden

20:08

⚽6' - Mokio scoort! (1-0)

En meteen daarna komt Ajax op voorsprong! Bounida neemt de vrije trap voor die overtreding op Zinchenko, die wordt weggekopt maar dan weer richting zestien gekopt. Daar legt Dolberg breed op Mokio, die schiet hem vervolgens binnen: 1-0.

27m geleden

20:07

🔄6'- Wissel Ajax (0-0)

Het antwoord is nee, Zinchenko moet eruit. Wijndal is zijn vervanger.

30m geleden

20:04

3' - Zinchenko aangeslagen (0-0)

Zinchenko gaat na een duel met Limnios naar de grond en blijft aangeslagen liggen. Pijn bij de Oekraïense basisdebutant, kan hij verder?

32m geleden

20:03

1' - Sierhuis buitenspel (0-0)

Een lage voorzet van Limnios komt bij Sierhuis, maar Jaros weerhoudt de spits van scoren. Dan gaat alsnog de vlag omhoog: buitenspel. 

33m geleden

20:01

0' - Aftrap!

Fortuna heeft afgetrapt, we zijn onderweg!

35m geleden

19:59

Spelers op het veld

Beide elftallen zijn inmiddels het veld opgekomen. Rob Dieperink heeft vanavond de leiding over het duel. 

1u geleden

19:46

Grim: 'Zinchenko kan Tadic- of Perisic-rol vervullen'

Ajax-trainer Fred Grim verschijnt voor de camera's van ESPN en krijgt van presentator Milan van Dongen de vraag welke indruk basisdebutant Oleksandr Zinchenko in zijn eerste weken op hem gemaakt heeft. "Ja, een echte prof. Niet alleen in zijn doen en laten, ook op het veld, maar ook hoe hij zich in de groep verhoudt en hoe hij met jonge spelers bezig is. Wat mij betreft een pure aanwinst." Van Dongen stelt daarop dat 'elke Eredivisietopclub' op zoek is naar een 'type-Tadic' of een 'type-Perisic'. Is Zinchenko zo'n speler? Grim beaamt: "Ja, die rol zou hij kunnen vervullen. Volgens mij doet hij dat nu al."

Van Dongen begint daarna over de '6'-positie. "Je hebt vorige week Youri Regeer de complimenten gegeven, hoe hij er mentaal mee omgaat. Gisteren heeft hij nog een interview gegeven, maar vandaag is hij er ineens niet bij", zegt de presentator. Grim licht toe: "Hij is ziek. Dat is gewoon jammer, we hebben hem ook gewoon nodig." Door de absentie van Regeer krijgt Jorthy Mokio weer eens de kans in de basis. "Ook in de oefenwedstrijd van de week heeft hij minuten gemaakt en een goede indruk achtergelaten. Dus uiteindelijk een logische keus."

Kramer
Kramer
Dit had natuurlijk gewoon rood moeten zijn. Debiele overtreding

CG
CG
KNALROOD had het moeten zijn, maar de VAR durfde dat niet te doen uitvoeren!!!

