Wilfred Genee heeft in The Friday Move onthult waarom Victor Vlam niet meer welkom is bij Vandaag Inside. De mediakenner is volgens de presentator te veel uit op effectbejag en zou zelfs ChatGPT gebruiken om zijn mening voorafgaand aan een uitzending scherper te maken. Dat laatste wordt door Vlam zelf overigens ontkend.

Vlam zat in het verleden meermaals aan de bar bij VI en Johan Derksen zou hem graag weer eens in de uitzending te gast hebben. Volgens de mediakenner zorgt Genee er echter voor dat hij niet meer welkom is in de talkshow, zo liet hij eind april weten. Inmiddels heeft de presentator van VI meer duidelijkheid gegeven over het boycot.

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In The Friday Move komt Vlam ter sprake en stelt Albert Verlinde dat hij vooral uit is op effectbejag, waarna Genee toegeeft dat hij inderdaad degene is die Vlam boycot bij VI. “Ik ga er niet te veel over zeggen, maar toch een beetje: dát is waarom ik er ook moeite mee heb”, wijst hij op het effectbejag. Daar blijft het volgens Genee echter niet bij. “Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij ChatGPT gebruikt om zijn mening nog scherper te maken voordat hij naar de uitzending toe rijdt. Ja, weet je, kom op man!”

Die uitspraak van Genee zorgt voor verbazing bij Verlinde. “Een beetje zelf nadenken kan geen kwaad”, reageert hij, waarna de presentator benadrukt dat hij vindt dat Vlam gewoon ‘authentiek’ moet zijn. Op X werd Vlam geconfronteerd met de uitspraak van Genee dat hij ChatGPT gebruikt om zijn mening aan te scherpen. “Geen idee wat hij bedoelt. Ik heb ook nooit meegekregen dat dat verhaal over mij rondgaat”, aldus de mediakenner.