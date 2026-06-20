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Ronald Koeman onthult: 'Wat veel mensen niet zien van Memphis Depay...'

20 juni 2026, 22:58
Memphis Depay
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ronald Koeman sluit niet uit dat Memphis Depay dit WK nog uitgroeit tot basisspeler. De spits moest zich in de wedstrijden tegen Japan en Zweden tevredenstellen met een invalbeurt. Volgens Koeman is Depay nog niet honderd procent fit, maar komt hij daar wel steeds dichterbij.

"Ik vond het vandaag beter”, zegt Koeman over de bijdrage van Depay, die de assist op zijn naam kreeg bij het laatste doelpunt van Crysencio Summerville tegen Zweden (5-1). “De fitheid wordt beter en dan komt er misschien een moment waarop je met Memphis kan beginnen, maar dat ligt ook aan hoe anderen functioneren. Hij is voor mij bruikbaar.”

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“Hij is vanuit zijn rol – en dat zien mensen vaak niet - superbelangrijk en positief naar andere spelers toe. Memphis accepteert zijn rol nu. Ik weet niet voor hoelang, maar dat doet hij. Dat is ook mooi om te zien, want uiteindelijk gaat het om de hele groep”, weet de bondscoach.

Koeman is niet verrast dat Depay zijn rol accepteert. “ik heb altijd goed contact met hem gehad en heb duidelijk aangegeven dat alles gaat om fitheid. Ik vond dat nog niet honderd procent. Daar komt hij steeds dichterbij en het ligt ook aan het functioneren van het team.”

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

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