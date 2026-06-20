Theo Janssen is kritisch op het Nederlands elftal na het WK-duel met Zweden (5-1 overwinning). De analist geeft Oranje een betrekkelijk laag rapportcijfer voor de prestatie van zaterdagavond.

Hoewel Zweden met ruime cijfers werd verslagen, vindt Janssen het verval bij Oranje in het tweede kwart van de eerste helft te groot. Zweden wisselde zijn 5-3-2-systeem in de loop van de eerste helft in voor een 4-4-2-systeem en kreeg vervolgens enkele goede kansen. Nederland leidde toen al met 2-0, door twee doelpunten van Brian Brobbey in de eerste zeventien minuten.

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“Van Nistelrooij gaf in de rust een interviewtje van anderhalve minuut. Daarin gaf hij aan dat Zweden zich iets had aangepast en dat Oranje het na de rust ging aanpassen, zodat het weer goed stond. Dan denk ik: dan wacht je nog 22 minuten om het aan te passen. Voor hetzelfde geld maken ze die 2-1 en de 2-2, omdat het niet goed staat”, zegt Janssen na afloop in De Oranjezomer.

“Je zag ook dat Zweden er eigenlijk vrij makkelijk doorheen speelde”, vervolgt de oud-voetballer van onder meer FC Twente en Ajax. “Ze gingen 4-4-2 spelen, waardoor het net even wat anders werd. Dan heeft Nederland dus niet de kwaliteit om dat aan te passen in de eerste helft. Dat vond ik wel een beetje schrikbarend. Als je 2-0 voor staat, weet je als trainer dat de tegenstander zich gaat aanpassen. Ze gaan nooit hetzelfde blijven spelen, dus je moet rekening houden met wat anders. Maar daar zijn blijkbaar niet mee bezig geweest.”

Janssen krijgt bijval van collega-analist Hugo Borst: “De Zweden speelden er erg makkelijk doorheen op het middenveld. Ineens lagen er gaten, waardoor ze heel dicht bij het strafschopgebied kwamen en ook gevaarlijker werden. Het verschil was te groot.”

Presentatrice Hélène Hendriks wil dan voor een positief gevoel aan tafel zorgen: “Laten we even een cijfer geven voor vandaag! Het was geen 6, het was zeker wel een 8, denk ik”, zegt ze.

De eveneens aanwezige Ben van der Burg geeft Oranje een 8. “Ik vind jouw heel positief. Dat vind ik wel mooi. Ik geef een 6. Of een 6,5”, reageert Janssen.

“Schei toch eens uit! 5-1 winnen en dan een 6!”, roept Hendriks verontwaardigd. Ook Borst is echter kritisch: “Ik zal er een 7 min van maken.”

“6,5 is toch prima?”, vraagt Janssen. Hendriks antwoordt: “8,5 minstens! Als je 5-1 wint, dan heb je het perfect gedaan! Het gaat om de uitslag.”