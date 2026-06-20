Rafael van der Vaart voorspelt na de 5-1 zege op Zweden een toch ietwat pijnlijke wijziging in de basisopstelling van het Nederlands elftal. De oud-international denkt dat in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië naar de bank zal worden verwezen door bondscoach Ronald Koeman.

Malen begon het toernooi als eerste spits van Oranje. Tegen Japan kwam de man die in de tweede seizoenshelft in bloedvorm verkeerde bij zijn club AS Roma echter niet tot scoren. Tegen de Zweden koos Koeman vervolgens voor Brian Brobbey in de punt van de aanval, waarop de oud-Ajacied prompt de eerste twee goals voor zijn rekening nam. Malen startte daarom als rechtsbuiten.

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In de rust liet Koeman Malen achter in de kleedkamer, om Crysencio Summerville in zijn plaats in te brengen. Die viel vervolgens geweldig in. Summerville leverde de voorassist bij de 3-0 van Cody Gakpo, de assist bij de 4-0 van diezelfde Gakpo en bepaalde vlak voor tijd de eindstand met zijn tweede goal van het toernooi op 5-1.

Van der Vaart ziet het somber in voor Malen, zo blijkt tijdens de nabeschouwing bij de NOS. Het inbrengen van Brobbey is de analist uitstekend bevallen: "Ik vind het altijd lekker als je met een echte spits speelt die altijd in de buurt is van de goal. Niet teveel uitzakken. En hij is zo sterk, je kon zien dat die gasten eromheen echt konden komen. Ik vond het geen verrassende keus", zegt Van der Vaart. "Malen was in principe nummer één, maar die is nu misschien... Summerville is goed ingevallen, je weet hoe het werkt. Ik denk dat hij de komende wedstrijd niet gaat spelen vanaf het begin", verwacht de analist.