Live voetbal

Van der Vaart voorspelt pijnlijke wijziging in Oranje-basis: 'Je weet hoe het werkt...'

20 juni 2026, 21:39
Rafael van der Vaart
Foto: © NOS
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Rafael van der Vaart voorspelt na de 5-1 zege op Zweden een toch ietwat pijnlijke wijziging in de basisopstelling van het Nederlands elftal. De oud-international denkt dat Donyell Malen in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië naar de bank zal worden verwezen door bondscoach Ronald Koeman.

Malen begon het toernooi als eerste spits van Oranje. Tegen Japan kwam de man die in de tweede seizoenshelft in bloedvorm verkeerde bij zijn club AS Roma echter niet tot scoren. Tegen de Zweden koos Koeman vervolgens voor Brian Brobbey in de punt van de aanval, waarop de oud-Ajacied prompt de eerste twee goals voor zijn rekening nam. Malen startte daarom als rechtsbuiten.

Artikel gaat verder onder video

In de rust liet Koeman Malen achter in de kleedkamer, om Crysencio Summerville in zijn plaats in te brengen. Die viel vervolgens geweldig in. Summerville leverde de voorassist bij de 3-0 van Cody Gakpo, de assist bij de 4-0 van diezelfde Gakpo en bepaalde vlak voor tijd de eindstand met zijn tweede goal van het toernooi op 5-1.

Van der Vaart ziet het somber in voor Malen, zo blijkt tijdens de nabeschouwing bij de NOS. Het inbrengen van Brobbey is de analist uitstekend bevallen: "Ik vind het altijd lekker als je met een echte spits speelt die altijd in de buurt is van de goal. Niet teveel uitzakken. En hij is zo sterk, je kon zien dat die gasten eromheen echt konden komen. Ik vond het geen verrassende keus", zegt Van der Vaart. "Malen was in principe nummer één, maar die is nu misschien... Summerville is goed ingevallen, je weet hoe het werkt. Ik denk dat hij de komende wedstrijd niet gaat spelen vanaf het begin", verwacht de analist.

Wat vind jij: verdient Donyell Malen een basisplaats tegen Tunesië?

Laden...
11 stemmen

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws