Oranje schrijft geschiedenis: Nederland verbreekt legendarische WK-reeks van Brazilië

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond een unieke plek in de WK-geschiedenis veroverd. Door tegen Zweden opnieuw niet te verliezen (5-1 zege), heeft Oranje een record verbroken dat bijna zestig jaar lang in handen was van Brazilië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman staat nu alleen bovenaan als land met de langste ongeslagen reeks ooit op een wereldkampioenschap.

Tot zaterdag deelde Nederland het record nog met het Brazilië van Pelé. De Zuid-Amerikanen bleven tussen de WK's van 1958 en 1966 liefst dertien wedstrijden op rij zonder nederlaag. In die periode veroverde Brazilië twee wereldtitels en groeide Pelé uit tot een van de grootste iconen uit de voetbalgeschiedenis.

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De indrukwekkende serie van de Brazilianen kwam tijdens het WK van 1966 ten einde. Na nederlagen tegen Hongarije en Portugal strandde de titelverdediger verrassend al in de groepsfase. Sindsdien bleef het record onaangetast, totdat Oranje zich zaterdag naast én vervolgens boven de Seleção wist te plaatsen.

Reeks begon na WK-finale van 2010

De Nederlandse serie gaat terug tot de verloren WK-finale van 2010 tegen Spanje. Dat was de laatste keer dat Oranje een wedstrijd op een wereldkampioenschap verloor. Op de WK's van 2014, 2022 en het huidige toernooi bleef Nederland in reguliere speeltijd en verlenging telkens overeind.

Hoewel Oranje in 2014 werd uitgeschakeld door Argentinië en in 2022 door de latere wereldkampioen, tellen die duels volgens de officiële FIFA-statistieken als gelijke spelen. Strafschoppenseries worden namelijk niet als nederlaag geregistreerd.

Daardoor groeide de reeks wedstrijd na wedstrijd uit tot een historisch aantal dat nu zijn gelijke niet kent in het mondiale voetbal.

Nog een opvallende WK-serie

Naast het verbreken van het record van Brazilië is Nederland ook al jarenlang ongeslagen in WK-groepswedstrijden. De laatste nederlaag in de groepsfase dateert van het WK van 1994, toen België te sterk bleek.

Sindsdien speelde Oranje achttien groepswedstrijden op wereldkampioenschappen zonder verlies, inclusief het resultaat tegen Zweden.