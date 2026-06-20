Bondscoach Ronald Koeman meldt zich na de 5-1 zege van Nederland op Zweden uiteraard met een brede grijns voor de camera's van de NOS, maar toont zich óók kritisch op zijn elftal. De manier waarop Oranje na de eerste drinkpauze de grip op het duel volledig kwijtraakte baart de keuzeheer toch zorgen.

Brian Brobbey scoorde twee keer in de eerste 17 minuten en onderstreepte daarmee dat Oranje volledig heer en meester was op het veld. Na de drinkpauze kwam het initiatief echter ineens toch bij Zweden te liggen en was het aan enkele uitstekende reddingen van doelman Bart Verbruggen én een wegens buitenspel afgekeurde goal van Gustaf Lagerbielke te danken dat Oranje de voorsprong mee de kleedkamers in mocht nemen toen het rustsignaal geklonken had.

Artikel gaat verder onder video

"Ja, natuulijk hadden we dit wel even nodig", beaamt Koeman direct na afloop van de wedstrijd in gesprek met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. "Je wil iedere wedstrijd winnen. Als je het toernooi begint dan wil je dat doen met een overwinning, dat geeft rust. Dus er zat ietsje meer druk op om deze wedstrijd te moeten winnen. Want anders gooi je alles op die laatste (tegen Tunesië, red.), wat je niet wil. Nou, dat hebben we op heel veel momenten gewoon heel goed gedaan."

Toch is het niet enkel hosanna voor Koeman: "Ondanks de 5-1 zie je ook wel momenten waarop zij iets anders gaan spelen. Dan kost het té veel tijd om dat te herkennen. Waardoor je toch in een fase voor rust in de problemen komt, maar niet zoveel. Maar nogmaals: een prima overwinning", aldus de bondscoach.