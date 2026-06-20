Het Nederlands elftal maakt zaterdagavond grote indruk in het WK-duel met Zweden, maar niet alle Oranje-internationals blinken uit. is op social media één van de meest bekritiseerde spelers van Oranje.

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Van den Ven krijgt op de linksbackpositie opnieuw het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Nederland heeft weliswaar weinig te duchten van Zweden, maar toch oogde Van de Ven een aantal keer kwetsbaar.

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De verdediger van Tottenham Hotspur zag er kort na rust bijvoorbeeld niet goed uit bij de 4-1 van Anthony Elanga. Van de Ven werd er finaal uit gesprint door de Zweedse rechtsbuiten, waarna die oog in oog met doelman Bart Verbruggen koelbloedig afrondde. Kort daarvoor maakte Van den Ven ook een grote fout, toen hij zich in zijn rug liet aftroeven door een verdediger van Zweden.

Van de Ven had het daarna enorm lastig met Elanga. De aanvaller van Newcastle United passeerde Van de Ven tweemaal nogmaals met speels gemak.

Van de Ven oogt verdediger kwetsbaar en dat is ook veel kijkers opgevallen. Op X klinkt massaal de roep om Jorrel Hato, die ook als linksback uit de voeten kan en voorlopig op de bank zit.