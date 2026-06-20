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Kijkers zijn ontzettend zwakke schakel van Oranje spuugzat: ‘De slechtste van het veld!’

20 juni 2026, 20:37
Nederland Zweden
Foto: © Sporza
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Het Nederlands elftal maakt zaterdagavond grote indruk in het WK-duel met Zweden, maar niet alle Oranje-internationals blinken uit. Micky van de Ven is op social media één van de meest bekritiseerde spelers van Oranje.

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Van den Ven krijgt op de linksbackpositie opnieuw het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Nederland heeft weliswaar weinig te duchten van Zweden, maar toch oogde Van de Ven een aantal keer kwetsbaar.

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De verdediger van Tottenham Hotspur zag er kort na rust bijvoorbeeld niet goed uit bij de 4-1 van Anthony Elanga. Van de Ven werd er finaal uit gesprint door de Zweedse rechtsbuiten, waarna die oog in oog met doelman Bart Verbruggen koelbloedig afrondde. Kort daarvoor maakte Van den Ven ook een grote fout, toen hij zich in zijn rug liet aftroeven door een verdediger van Zweden.

Van de Ven had het daarna enorm lastig met Elanga. De aanvaller van Newcastle United passeerde Van de Ven tweemaal nogmaals met speels gemak.

Van de Ven oogt verdediger kwetsbaar en dat is ook veel kijkers opgevallen. Op X klinkt massaal de roep om Jorrel Hato, die ook als linksback uit de voeten kan en voorlopig op de bank zit.

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Van de Ven speelde idd een zwakke wedstrijd, maar bij die tegengoal werd van Dijk uitgelopen waardoor de aanvaller op Verbruggen kon afstormen. Ven de Ven kwam helemaal van de linkerflank, kan je dan hem niet kwalijk nemen dat die te laat was.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
409 Reacties
707 Dagen lid
906 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van de Ven speelde idd een zwakke wedstrijd, maar bij die tegengoal werd van Dijk uitgelopen waardoor de aanvaller op Verbruggen kon afstormen. Ven de Ven kwam helemaal van de linkerflank, kan je dan hem niet kwalijk nemen dat die te laat was.

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Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 25 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
35
4
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
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Zweden
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4
3
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