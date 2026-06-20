Buitenlandse media na zege van Nederland op Zweden: 'Of ze wereldkampioen kunnen worden?'

Het Nederlands elftal heeft met de overtuigende overwinning op Zweden niet alleen uitstekende zaken gedaan op het WK, maar ook diepe indruk gemaakt in het buitenland. Van Engeland tot Spanje en van Frankrijk tot Italië regent het lof voor Oranje, waarbij vooral Brian Brobbey, Cody Gakpo, Denzel Dumfries en invaller Crysencio Summerville de internationale krantenkoppen domineren.

Waar na het teleurstellende gelijkspel tegen Japan nog twijfels bestonden over de ploeg van Ronald Koeman, zijn die volgens de buitenlandse pers in één avond grotendeels verdwenen. Het Spaanse Marca vat het treffend samen: Nederland heeft 'alle twijfels weggevaagd' en begint bovendien steeds meer te overtuigen.

Brobbey steelt de show: ‘Hij liet Koeman eruitzien als een genie’

De meeste aandacht gaat uit naar Brobbey, die bij zijn eerste basisplaats op een WK direct uitgroeide tot hét gezicht van de Nederlandse overwinning.

Artikel gaat verder onder video

The Guardian schrijft dat Koeman onder druk stond na het puntenverlies tegen Japan, maar dat zijn keuze voor Brobbey volledig uitpakte. "Hij liet zijn onder druk staande bondscoach al snel op een genie lijken", aldus de Britse krant. De aanvaller wordt omschreven als een spits die 'onmogelijk te bespelen was dankzij een cocktail van kracht, techniek en afronding'.

Ook in Spanje was men diep onder de indruk. AS noemt Brobbey 'de man die Zweden vernietigde' en 'de muur waar je makkelijker overheen springt dan omheen loopt'. Volgens de Madrileense sportkrant profiteerden alle aanvallers om hem heen van zijn aanwezigheid. "Hij trekt verdedigers aan als muggen naar een lamp."

© Imago

De Italiaanse Gazzetta dello Sport gaat nog een stap verder en doopt Brobbey om tot 'The Beast'. De krant schrijft: "Brobbey speelde zo'n dominante spitsenwedstrijd dat hij eigenlijk de 1 van zijn rugnummer moet verwijderen en alleen de 9 mag houden." Volgens The Guardian won Brobbey vrijwel ieder fysiek duel van de Zweedse defensie en was hij 'simpelweg te sterk'.

Dumfries oogst bewondering in Spanje

Naast Brobbey krijgt vooral Dumfries uitzonderlijk veel lof. De rechtsback leverde twee assists af en was volgens diverse media de motor achter de Nederlandse aanvalsgolven.

AS pakt zelfs uit met een veelzeggende kop: 'Real Madrid haalt een dolk binnen'. De krant verwijst naar de aanstaande transfer van Dumfries naar Spaanse grootmacht.

"Dumfries was de dolk die Mourinho nodig heeft voor zijn Real Madrid", schrijft AS. "Zijn flank was een snelweg. Hij gaf twee assists en had er nog veel meer kunnen geven."

Ook The Guardian zag hoe Zweden voortdurend werd opengebroken via de zijkanten. Dumfries' voorzetten worden omschreven als 'onspeelbaar' voor de Zweedse defensie.

De Italiaanse Gazzetta spreekt eveneens bewonderend over zijn bijdrage. "Uit zijn schoenen kwamen de tweede en derde treffer voort. De Inter-supporters zullen nu al een beetje heimwee hebben."

Gakpo bevestigt zijn status

Terwijl Brobbey de grootste verrassing van de avond was, zien buitenlandse media Gakpo vooral als de bevestiging van een reeds gevestigde ster.

AS schrijft dat de aanvaller zich 'bij het feest aansloot' en samen met Brobbey en Dumfries verantwoordelijk was voor de afstraffing van Zweden.

© Imago

Gazzetta noemt hem 'een zekerheid' en omschrijft hem als 'de technische leider en echte aanvoerder van deze ploeg'. Volgens de Italianen onderstreepte hij opnieuw waarom hij al jaren tot de belangrijkste spelers van Oranje behoort.

The Sun prijst vooral de meedogenloosheid van Gakpo en Brobbey. Volgens de Engelse krant was hun afwerking 'veel te veel voor Zweden om te verwerken'.

Summerville maakt indruk als supersub

Ook Summerville komt in vrijwel alle buitenlandse verslagen nadrukkelijk naar voren. De vleugelaanvaller viel pas na rust in, maar liet direct zijn stempel achter.

The Guardian schrijft dat 'iedere bijdrage van Summerville in het oog sprong'. De krant zag hoe hij Zweden voortdurend pijn deed en uiteindelijk ook zelf scoorde.

L'Équipe noemt de aanvaller 'waarschijnlijk de meest in vorm zijnde aanvaller van Nederland'. Daarbij wijst de krant erop dat Summerville betrokken was bij de derde treffer én zelf voor het slotakkoord zorgde.

Mundo Deportivo spreekt van een 'festival van Nederland' en noemt Koeman 'uitstekend' in zijn wisselbeleid, waarbij Summerville één van de grote succesverhalen van de avond was.

Oranje weer kandidaat voor de wereldtitel?

Opvallend is dat meerdere buitenlandse media na deze prestatie direct verder kijken dan alleen de groepsfase.

Mundo Deportivo schrijft dat Oranje 'de monden heeft gesnoerd' en laat zien 'iets groots te willen bereiken op dit WK'. Volgens de Spaanse krant profileert Nederland zich inmiddels als een serieuze kandidaat voor de wereldtitel.

Ook Gazzetta dello Sport durft die vraag inmiddels positief te beantwoorden. "Kan Nederland wereldkampioen worden? Op die vraag kun je nu met ja antwoorden."

© Imago

Ook bij AS klinkt een waarschuwing aan de concurrentie. Nadat Brobbey, Dumfries en Gakpo Zweden aan flarden speelden, sluit de krant af met een veelzeggende boodschap: "Pas op voor hen. Pas op voor Nederland."

The Sun kijkt eveneens verder dan alleen deze groepswedstrijd. De Engelse tabloid schrijft dat Nederland 'nog een grote rol kan gaan spelen op dit WK' en ziet een ploeg die met de combinatie van fysieke kracht, snelheid en scorend vermogen een gevaarlijke tegenstander wordt voor iedere grootmacht.

Marca trekt uiteindelijk misschien wel de meest veelzeggende conclusie van allemaal. Volgens de Spaanse sportkrant heeft Nederland na het gelijkspel tegen Japan 'alle twijfels weggevaagd' en begint de ploeg van Koeman nu echt te overtuigen.