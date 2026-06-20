Theo Janssen stoort zich tijdens Oranje aan NOS-commentator Arman Avsaroglu

Theo Janssen houdt zaterdagavond in De Oranjezomer geen spaan heel van . De analist vindt het volkomen onbegrijpelijk dat de routinier in het WK-duel van het Nederlands elftal met Zweden (5-1 overwinning) opnieuw minuten mocht maken.

Bondscoach Ronald Koeman koos tegen Zweden in de punt van de aanval voor Brian Brobbey. Laatstgenoemde speelde en sterke wedstrijd en maakte twee doelpunten. Brobbey werd in de 72ste minuut afgelost door Depay.

“Dat vond ik echt helemaal nergens op slaan”, zegt Janssen over het inbrengen van Depay. “Ik vond Brobbey namelijk erg goed spelen.”

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Janssen heeft zich gestoord aan NOS-commentator Arman Avsaroglu. “Ik hoorde de commentator zeggen dat Brobbey er ‘iets minder in zat in de tweede helft’. Maar dat was helemaal niet waar!”

“Elke bal die hij kreeg, verwerkte hij goed”, vervolgt de oud-voetballer van onder meer FC Twente en Ajax. “Hij was nog steeds heel erg eager om voor elke bal te gaan. Dan zie je Memphis erin komen. Die sjokt… We hebben hem niet eens gezien.”

“Als je naar het seizoen van Memphis kijkt: die is niet top geweest in Brazilië. Hij is heel lang geblesseerd geweest. Hij is niet in zijn beste vorm, daar kunnen we ook simpel over zijn. De eerste wedstrijd (tegen Japan, red.) viel hij dramatisch in. Nu heeft hij twintig minuten meegedaan. Oké, prima…”, besluit Janssen.