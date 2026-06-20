Verbruggen onthult: dit zei Koning Willem-Alexander in de kleedkamer van Oranje

Het Nederlands elftal is na de 5-1 zege op Zweden in de kleedkamer bezocht door Koning Willem-Alxander. Doelman Bart Verbruggen, die een uitstekende wedstrijd keepte, onthult voor de camera's van de NOS wat het staatshoofd te zeggen had tegen de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Oranje had het vooral na de drinkpauze in de eerste helft ineens heel lastig met de Zweden, maar Verbruggen sleepte de ploeg er met een aantal uitstekende reddingen doorheen. "Klopt, ik heb genoeg te doen gehad. Ze hadden nog wel wat schoten op goal, maar gelukkig kon ik ze tegenhouden. En die jongens hebben het goed gedaan, vijf goals is natuurlijk niet niks. Dus al met al ben ik er heel blij mee", aldus Verbruggen.

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Na rust redde Verbruggen stijlvol op een indraaiend schot van Alexander Isak richting de verre kruising. NOS-verslaggever Thierry Boon trekt een gewaagde vergelijking: "Wij moesten hier allemaal denken aan een moment in 2010, Maarten Stekelenburg op het schot van Kaka. Weet je hem?" Verbruggen grijnst: "Ja, zeker weet ik hem. Ik was toen 8 en zelf ook al keepertje. Daar keek ik tegenop, het was een supermooi moment. Maar goed, ik ben ik en dat was een fantastische redding. Volgens mij zat hij nog net iets verder in de hoek, die van Stekelenburg misschien nog net iets verder. Maar ik had hem goed", klinkt het bescheiden.

Gevraagd of er na afloop feeststemming in de kleedkamer was, zegt Verbruggen: "Ja, zeker. Er was een mooi moment want het koningshuis kwam binnen. Daar hebben we even mee gesproken en een foto mee gemaakt. Dat was superleuk. En voor de rest was iedereen natuurlijk blij, dus een muziekje op en plezier maken met zijn allen." Heeft de koning nog iets over de reddingen van Verbruggen gezegd, vraagt Boon door: "Hij zei dat ik goed had gespeeld en een paar goede reddingen had gemaakt. En hij zei dat hij ervan genoten had, zei hij. Dat is het belangrijkste, dus iedereen blij", besluit Verbruggen.