Klopp haalt uit naar Van der Vaart: 'Niet eens de moeite waard om hem te noemen'

Jürgen Klopp heeft zich vlak voor het WK-duel tussen Nederland en Zweden uitgesproken over de kritiek die Rafael van der Vaart onlangs uitte op . De voormalig trainer van Liverpool neemt het op voor zijn oud-aanvoerder en deelt daarbij een stevige sneer uit aan Van der Vaart.

Klopp werkte tussen 2018 en 2024 intensief samen met Van Dijk bij Liverpool. Onder zijn leiding groeide hij uit tot een van de meest gewaardeerde mandekkers in Engeland. Toch kreeg de Oranje-captain na het openingsduel met Japan, dat in een gelijkspel eindigde, forse kritiek te verwerken.

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Van der Vaart liet zich bij de NOS kritisch uit over het optreden van Van Dijk. De oud-international gaf aan geschrokken te zijn van diens optreden en maakte daarbij een vergelijking met een draaiende Boeing 747.

Klopp verdedigt Van Dijk

Voor Klopp ging die kritiek veel te ver. De Duitser reageert bij MagentaTV fel op de uitspraken van Van der Vaart en zet vraagtekens bij diens manier van analyseren.

"Ik weet niet eens of het de moeite waard is om Rafael van der Vaart te noemen. Maar als hij ooit nog eens iets positiefs zegt over een speler, dan ben ik best bereid hem weer serieus te nemen", zegt Klopp.

De Duitser vervlgt: "Je krijgt het gevoel dat hij iets ziet, daar vervolgens een mooie uitspraak bij bedenkt en daarna er vol op ingaat. Maar zo belangrijk is dat allemaal echt niet."

Van der Vaart bood eerder excuses aan

Van der Vaart kwam deze week al eerder in opspraak na opmerkingen die hij maakte na de wedstrijd tegen Japan. De voormalig middenvelder suggereerde toen dat de Nederlandse spelers moeite hadden gehad met hun tegenstanders vanwege uiterlijke gelijkenissen tussen de Japanse spelers. Wel voegde hij er meteen aan toe dat het een grap betrof.

Die uitspraken zorgden voor ophef, waarna Van der Vaart publiekelijk zijn excuses aanbood "Ik begrijp dat sommige mensen mijn opmerkingen als kwetsend hebben ervaren. Dat spijt me enorm. Als ik mensen hiermee teleurgesteld heb, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan", zei de oud-speler van onder meer Real Madrid.