BBC-analisten kronen één Nederlander tot winnaar van de avond: 'Hij verdient dit moment!'

Ronald Koeman krijgt grote complimenten op de Engelse tv na de wedstrijd tussen Nederland en Zweden (5-1). Analisten Micah Richards en Thomas Frank zijn positief over de keuzes van de bondscoach.

“Ik vond het geweldig”, zegt Richards over het optreden van Nederland. “De pressing was goed, het zelfvertrouwen straalde ervan af. Ook de tactische aanpassing beviel me, met Brobbey in de spits. In balbezit waren ze sterker. Eigenlijk pakte alles goed uit wat ze probeerden. Daar verdient de trainer een compliment voor. Tegen Japan was het allemaal te traag. Nu was de energie beter en ging het allemaal sneller.”

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Voormalig speelster Ellen White zag grote vooruitgang bij Oranje tn opzichte van de openingswedstrijd tegen Japan. “De loopacties waren veel beter en er leek veel meer samenhang in het spel te zitten. Brobbey was natuurlijk ontzettend belangrijk als aanspeelpunt. Zijn fysieke kracht gaf het team iets extra's. Maar dan moeten er ook spelers om hem heen bewegen en diepgaan om combinaties met hem aan te gaan. Daarnaast werd er uitstekend gebruikgemaakt van de flanken. Sommige voorzetten van Dumfries en van de linkerkant waren van absolute wereldklasse.”

“Tegelijkertijd moet je dan wel voldoende mensen in het strafschopgebied krijgen”, zo weet White. “Er moeten spelers zijn die die voorzetten kunnen afmaken. Dat deden Brobbey en Gakpo uitstekend. Ook Summerville speelde een geweldige wedstrijd en was betrokken bij drie doelpunten in de tweede helft.”

Thomas Frank wil nog even stilstaan bij de rol van Koeman. “Ja, dat verdient hij ook. Voor de wedstrijd hadden we het er nog over dat hij niet per se onder druk stond, maar wel kritiek kreeg op bepaalde keuzes”, doelt hij op de kritiek op de wissels tegen Japan, maar ook op de opstelling tegen Zweden. “Nu begrijpen we waarom hij met Brobbey start. Hij heeft Zweden geanalyseerd met zijn staf, tot aan de kleinste details. Brobbey was fantastisch met zijn doelpunten en zijn bijdragen aan het spel.”