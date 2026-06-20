start zaterdagavond gewoon in de basis bij het Nederlands elftal in het WK-duel met Zweden. De middenvelder was gisteren nog een twijfelgeval.

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Bondscoach Ronald Koeman zei vrijdag tegen de NOS dat het onzeker is of De Jong kon spelen tegen Zweden. De middenvelder van Barcelona kwam niet okselfris uit een botsing op de training met Quinten Timber. Laatstgenoemd is zaterdag tegen Zweden niet van de partij vanwege een hersenschudding.

"Frenkie heeft onder zijn middel last. Hij heeft vandaag grotendeels getraind en het is afwachten hoe hij reageert. Hopelijk gaat het goed", zei Koeman tegen de NOS.

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De Jong begint dus in de basis en volgens verslaggeefster Noa Vahle van De Oranjezomer lag dat wel in de lijn der verwachting. “Gisteravond hoorden wij dat Frenkie de Jong een paar klachten had. Dat lijkt aan zijn knie te zijn”, zegt zij voorafgaand aan de wedstrijd.

“We zagen op de training een soort bandage om zijn knie”, verklapt Vahle. “De bondscoach mag vanwege privacyredenen niet zomaar zeggen wat hij precies heeft. Heel eerlijk denk ik dat Koeman dat gisteren al wist, maar dat hij toch even benadrukte om Zweden misschien een beetje in de war te brengen.”