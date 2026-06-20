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Noa Vahle verklapt geheim over Frenkie de Jong: ‘Ronald Koeman mag dat niet zeggen’

20 juni 2026, 18:43
Frenkie de Jong Noa Vahle
Foto: © Imago, De Oranjezomer
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Frenkie de Jong start zaterdagavond gewoon in de basis bij het Nederlands elftal in het WK-duel met Zweden. De middenvelder was gisteren nog een twijfelgeval.

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Bondscoach Ronald Koeman zei vrijdag tegen de NOS dat het onzeker is of De Jong kon spelen tegen Zweden. De middenvelder van Barcelona kwam niet okselfris uit een botsing op de training met Quinten Timber. Laatstgenoemd is zaterdag tegen Zweden niet van de partij vanwege een hersenschudding.

"Frenkie heeft onder zijn middel last. Hij heeft vandaag grotendeels getraind en het is afwachten hoe hij reageert. Hopelijk gaat het goed", zei Koeman tegen de NOS.

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De Jong begint dus in de basis en volgens verslaggeefster Noa Vahle van De Oranjezomer lag dat wel in de lijn der verwachting. “Gisteravond hoorden wij dat Frenkie de Jong een paar klachten had. Dat lijkt aan zijn knie te zijn”, zegt zij voorafgaand aan de wedstrijd.

“We zagen op de training een soort bandage om zijn knie”, verklapt Vahle. “De bondscoach mag vanwege privacyredenen niet zomaar zeggen wat hij precies heeft. Heel eerlijk denk ik dat Koeman dat gisteren al wist, maar dat hij toch even benadrukte om Zweden misschien een beetje in de war te brengen.”

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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