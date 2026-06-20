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Fans van Oranje reageren diep geschokt op opstelling tegen Zweden

20 juni 2026, 17:53
Ronald Koeman
Foto: © NOS
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Ronald Koeman heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de basisopstelling van het Nederlands elftal voor de WK-wedstrijd tegen Zweden. De bondscoach van Oranje slachtoffert Crysencio Summerville in de basis en dat zorgt voor veel geschokte reacties op social media.

Volg Nederland - Zweden hier in ons liveblog!

Summerville was tijdens de WK-opener van Oranje tegen Japan (2-2) een van de smaakmakers. De rechtsbuiten van West Ham United speelde een verdienstelijke wedstrijd en scoorde in de tweede helft op fraaie wijze.

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Summerville is zijn basisplaats nu echter kwijt: Koeman opteert in de basis voor Brian Brobbey. Daardoor speelt Donyell Malen, tegen Japan nog de midvoor van Oranje, als rechtsbuiten.

De beslissing van Koeman om Summerville te slachtofferen zorgt op X voor veel geschokte en boze reacties. Veel fans van Oranje vinden het onbegrijpelijk dat nota bene Summerville zijn basisplaats kwijt is, ervan uitgaande dat de dribbelaar niet geblesseerd is. Presentator Gert van 't Hof van de NOS meldt echter dat Summerville 'lichte klachten' heeft.

“Geen Summerville… Dát had ik dus niet gedaan… Hij was een van de beteren tegen Japan”, schrijft een iemand bijvoorbeeld.

Ook de bezoekers van FCUpdate zijn niet erg enthousiast over de keuze om Brobbey op te stellen ten koste van Summerville. In een poll in ons liveblog van Nederland – Zweden spreekt 52 procent van een slechte keuze, terwijl slechts 23 procent het een goede keuze vindt. De overige 25 procent vindt het experiment het proberen waard.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Malen, Brobbey, Gakpo

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Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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