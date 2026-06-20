Live voetbal

LIVE WK 2026 | Nederland tegen Zweden, eventuele vervanger Frenkie lijkt bekend

20 juni 2026, 17:35   Bijgewerkt: 18:40
NED-SWE
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Nederland stuit vanavond in de tweede groepswedstrijd op het WK op Zweden. Na de 2-2 in de openingswedstrijd tegen Japan zou een zege op de Scandinaviërs een reuzenstap richting de volgende ronde betekenen voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. De Zweden waren in hun eerste wedstrijd veel te sterk voor Tunesië (5-1) en zullen dus met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Houston, in dit liveblog houdt FCUpdate je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Nederland - Zweden.

LIVE WK 2026: Nederland - Zweden

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2m geleden

18:51

Beelden van de warming-up

7m geleden

18:46

Oranje voert de boventoon

8m geleden

18:44

Frenkie komt niet over als twijfelgeval

Oud-international Jeremain Lens staat met NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg in de middencirkel, vlakbij de opwarmende Oranjespelers, die bezig zijn met een rondootje. "Zoals ik Frenkie nu bezig zie, denk ik niet dat hij een twijfelgeval is", oordeelt de oud-speler van onder meer AZ en PSV.

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14m geleden

18:38

Eventuele vervanger Frenkie lijkt bekend

Mocht Frenkie de Jong onverhoopt toch afhaken voor de aftrap, dan lijkt Teun Koopmeiners zijn plek op het middenveld in te gaan nemen. De veelzijdige Juventus-speler is voor de zekerheid óók bezig met een warming-up.

26m geleden

18:27

'Oranje gaat niet 4-3-3, maar 3-5-2 spelen'

Grote schok: ‘Opstelling van Oranje op website FIFA klopt niet’

Grote schok: ‘Opstelling van Oranje op website FIFA klopt niet’

Het Nederlands elftal begint zaterdagavond tegen Zweden in een andere formatie, zo is de stellige overtuiging aan tafel bij De Oranjezomer. Dat zou onder meer een zeer verrassende positie opleveren voor Cody Gakpo.

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36m geleden

18:16

De Zweedse fans vermaken zich ook

38m geleden

18:15

Koeman: 'Frenkie niet helemaal klachtenvrij'

Koeman hint dat het meespelen van De Jong nog niet helemaal zeker is. "Helemaal vrij van klachten is hij niet, maar wel voldoende om het idee te hebben dat hij kan starten. Maar we hebben ook de warming-up nog", aldus de bondscoach. 

41m geleden

18:11

Koeman licht keuzes toe: 'Meer dan tevreden over Summerville'

Bondscoach Ronald Koeman komt bij de NOS met toelichting op zijn keuzes. Waarom Brobbey in de spits voor Malen? "We moeten aanvallend meer brengen. De ruimtes zullen wederom klein zijn, dus dan heb je aan Brobbey meer een aanspeelpunt dan Malen."

Het verschuiven van Malen naar rechts is een tactische keuze. "Het is ook om met Donyell wat meer naar binnen te kunnen spelen, zodat aan de rechterkant Dumfries hoger kan spelen."

"We waren meer dan tevreden over Cry", zegt Koeman over Summerville, die naar de bank is verwezen. "Hij heeft ook wat fysieke klachten gehad in de laatste dagen, dus dan geef ik er ook de voorkeur aan om niet met hem te starten. Donderdag op de training is hij voortijdig gestopt, dus dan nemen we geen onnodige risico's."

43m geleden

18:09

'Malen baalt van keuze Koeman'

Malen heeft te horen gekregen dat hij uit de spitspositie wordt gehaald. “Hij zal wel balen, zeker omdat hij in de vorige wedstrijd geen slechte prestatie heeft geleverd”, denkt Pierre van Hooijdonk. “Wel denk ik dat veel aanvallers het fijn vinden om met Brobbey samen te spelen. Hij kan de bal vasthouden met de rug naar het doel, waardoor andere spelers kunnen aansluiten.”

45m geleden

18:08

Stadion in Houston kleurt oranje

Het NRG Stadium in Houston kleurt oranje. "Ik vraag me af of het echt tienduizenden Oranje-supporters zijn, of dat er ook veel Amerikanen een oranje shirt hebben aangetrokken. Maar Nederland is vandaag zwaar in de meerderheid", zegt journalist Jeroen Stekelenburg van de NOS

1u geleden

18:06

Hugo Borst: 'Heel veel nieuwsgierigheid'

Hugo Borst snapt wel dat Koeman wat wijzigt, vertelt hij bij De Oranjezomer. "Het moet anders, dat hebben we met z’n allen vastgesteld. We weten nu ook de opstelling al. Ik heb heel veel nieuwsgierigheid nog, want ik weet nog niet waarom er nieuwe poppetjes zijn. Voor mij is vooral belangrijk: hoe doen ze het? Hoeveel geven ze? En als het niet uit de saaie coach komt, komt het dan misschien uit de intrinsieke voetballers zelf? Dat zou ook moeten, hè."

1u geleden

18:00

Verbazing bij de fans van Oranje

Fans van Oranje reageren diep geschokt op opstelling tegen Zweden

Fans van Oranje reageren diep geschokt op opstelling tegen Zweden

Ronald Koeman heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de basisopstelling van het Nederlands elftal voor de WK-wedstrijd tegen Zweden. De bondscoach van Oranje slachtoffert Crysencio Summerville in de basis en dat zorgt voor veel geschokte reacties.

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1u geleden

17:56

'Summerville heeft lichte klachten'

Volgens presentator Gert van  't Hof van de NOS heeft Summerville lichte klachten en ontbreekt hij daarom.

1u geleden

17:46

Over de opstelling...

1u geleden

17:42

Opstelling Zweden bekend

De Zweden treden met een paar Eredivisie-bekenden aan: doelman Nordfeldt, verdedigers Gudmundsson en Lagerbielke, middenvelder Nygren en aanvaller Isak. Laatstgenoemde vormt een gevreesd spitsenkoppel met Gyökeres. Het is exact dezelfde opstelling als in het duel met Tunesië (5-1 zege). Opvallend: het is pas de eerste keer onder leiding van bondscoach Potter dat Zweden tweemaal op rij met dezelfde opstelling speelt.

Opstelling: Nordfeldt; Lindelöf, Hien, Lagerbielke; Gudmundsson, Ayari, Karlström, Bernhardsson; Nygren; Isak, Gyökeres

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Kaozz
28 Reacties
16 Dagen lid
51 Likes
Kaozz
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Koeman is zo voorspelbaar. Brobbey oké, maar dat je dan Summerville opoffert. Weg van de minste weerstand

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
28 Reacties
16 Dagen lid
51 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman is zo voorspelbaar. Brobbey oké, maar dat je dan Summerville opoffert. Weg van de minste weerstand

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Nederland - Zweden

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Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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DS
PT
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Zweden
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