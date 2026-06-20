LIVE WK 2026 | Nederland tegen Zweden, eventuele vervanger Frenkie lijkt bekend

Bondscoach Ronald Koeman komt bij de NOS met toelichting op zijn keuzes. Waarom Brobbey in de spits voor Malen? "We moeten aanvallend meer brengen. De ruimtes zullen wederom klein zijn, dus dan heb je aan Brobbey meer een aanspeelpunt dan Malen."

Het verschuiven van Malen naar rechts is een tactische keuze. "Het is ook om met Donyell wat meer naar binnen te kunnen spelen, zodat aan de rechterkant Dumfries hoger kan spelen."

"We waren meer dan tevreden over Cry", zegt Koeman over Summerville, die naar de bank is verwezen. "Hij heeft ook wat fysieke klachten gehad in de laatste dagen, dus dan geef ik er ook de voorkeur aan om niet met hem te starten. Donderdag op de training is hij voortijdig gestopt, dus dan nemen we geen onnodige risico's."