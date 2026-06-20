Grote schok: ‘Opstelling van Oranje op website FIFA klopt niet’

Het Nederlands elftal begint zaterdagavond tegen Zweden in een andere formatie, zo is de stellige overtuiging aan tafel bij De Oranjezomer. Dat zou onder meer een zeer verrassende positie opleveren voor Cody Gakpo.

Volg Nederland - Zweden hier in ons liveblog!

Op de website van de FIFA staat vermeld dat Oranje zaterdag in Houston aantreedt in een 4-3-3-systeem, met Brian Brobbey als spits en Gakpo en Malen als vleugelaanvallers. “Dit klopt niet!”, roept Theo Janssen voorafgaand aan de wedstrijd zeer overtuigd in De Oranjezomer.

Artikel gaat verder onder video

“Het is geen 4-3-3, het is 3-5-2. Dat denken wij tenminste”, vult Nicky van der Gijp de oud-voetballer aan. “Met Gakpo en Dumfries aan de zijkanten, drie centrale verdedigers, het normale middenveld en dan Brobbey en Malen als spitsen.”

Janssen denkt dat bondscoach Ronald Koeman de juiste keuze maakt door van systeem te wisselen, ervan uitgaande dat Oranje daadwerkelijk in een 3-5-2-systeem speelt. “We missen vanuit het middenveld een beetje diepte. Dat probeert hij nu aan de zijkanten te creëren met lopers. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk dat dit wel beter past, ook bij de tegenstander, die ook 5-3-2 speelt. Ik denk dat dit de ideale opstelling is.”

De gewijzigde formatie gaat voorin ten koste van Crysencio Summerville. Hij was tijdens de WK-opener van Oranje tegen Japan (2-2) als rechtsbuiten nog een van de smaakmakers. De uitblinker van West Ham United speelde een verdienstelijke wedstrijd en scoorde in de tweede helft op fraaie wijze. Hij zit nu echter op de bank, mede vanwege fysieke klachten.

Opstelling van Oranje volgens De Oranjezomer: Verbruggen; Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Dumfries, Gravenberch, Reijnders, De Jong, Gakpo; Malen, Brobbey.