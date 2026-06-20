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Dumfries eist meer vuur bij Oranje: ‘We moeten elkaar vaker de waarheid vertellen’

20 juni 2026, 14:21
Denzel Dumfries en Virgil van Dijk
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Denzel Dumfries heeft in gesprek met Voetbal International een boekje open gedaan over de sfeer binnen de groep bij het Nederlands elftal. De dertigjarige rechtsback eist op het WK het allerhoogste van zijn ploeggenoten en pleit voor meer hardheid binnen de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Na het eerdere gelijkspel tegen Japan (2-2) bereidt de nationale ploeg zich voor op het tweede groepsduel met Zweden, dat zaterdagavond in Houston wordt afgewerkt. Om succesvol te zijn, moet er volgens hem een ander vaatje worden getapt. "En we moeten wat dat betreft nog meer van elkaar eisen", stelt Dumfries. "Dat is de les van het vorige EK geweest: als groep mogen we elkaar best wat meer en vaker de waarheid vertellen. Dus ik ga dat ook doen, ik ben een jongen die op dat vlak zijn verantwoordelijkheid neemt. Een beetje vuur in het team is belangrijk".

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De voormalig speler van PSV trekt daarbij een duidelijke vergelijking met Internazionale, de club die hij deze zomer definitief achter zich laat. "Daar kunnen we onderling echt goed tekeergaan, maar er zitten dan ook zo veel uitgesproken karakters met uitgesproken meningen tussen, dat je je mannetje wel móét staan", legt de aanstaande speler van Real Madrid uit. "Bij Oranje hebben we een hele leuke groep, veel spontaniteit en positiviteit, maar we mogen het onderling best wel eens een keer flink laten schudden. Maar wel altijd met de intentie het beter te gaan doen".

Ondanks de roep om meer vuur, ziet de international wel degelijk stappen in de goede richting op het trainingsveld. "Ik zie dat de onderlinge coaching vooruitgaat", vervolgt de rechtsback. "We worden ook wat ouder, gaan vanzelf ook meer praten en op verkeerde ballen reageren. Steeds meer jongens zijn bezig met dat de eerste bal goed móét zijn en op het juiste been. Dat is een positieve ontwikkeling".

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
409 Reacties
707 Dagen lid
903 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat het vanavond dan maar zien tegen de Zweden.

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Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

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