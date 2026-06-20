Zweden blikt vooruit op wedstrijd tegen Oranje: 'Ze kunnen je heel veel pijn doen'

Het Zweedse nationale elftal is het wereldkampioenschap goed begonnen met een ruime overwinning op Tunesië, maar de ploeg waakt voor optimisme in de aanloop naar de kraker tegen het Nederlands elftal. Zowel bondscoach Graham Potter als aanvoerder benadrukken dat Oranje een tegenstander van een heel ander formaat is.

De Zweden wisten eerder met 5-1 te winnen van de Tunesiërs in Monterrey, waarmee de koppositie in de groep werd opgeëist. Ondanks die overtuigende start beseft Potter dat zijn elftal zaterdag in Houston uit een ander vaatje moet tappen. "We hebben het over een tegenstander van een geheel ander kaliber. Een ploeg met veel meer klasse, de grote favoriet in deze groep. We weten dat we beter moeten spelen dan tegen Tunesië om een kans te maken", aldus de trainer.

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Lindelöf sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn coach. Hij noemt Oranje zelfs een potentiële wereldkampioen. "Als je die ploeg te veel balbezit geeft en te veel ruimte biedt, weet je dat ze je heel veel pijn gaan doen. We zullen daarom compact moeten spelen en mogen verdedigend geen steken laten vallen", waarschuwt de centrumverdediger. De mandekker kijkt daarbij specifiek uit naar de duels met Donyell Malen, met wie hij samenspeelde bij Aston Villa. "Hij is een fantastische speler met veel individuele klasse. Als hij zaterdag in de basis staat, zullen we aan hem een flinke kluif krijgen. Hij is één van die spelers die we negentig minuten lang in de gaten zullen moeten houden", stelt de Zweedse aanvoerder.