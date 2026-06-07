Fonville (NEC) ontkent groot gerucht over droomtransfer: ‘Ik weet er niks van af’

heeft nog niets vernomen van de mogelijke interesse van AC Milan, zo vertelt hij eerlijk tegenover Voetbal International. De linkerverdediger van NEC, die een stormachtige ontwikkeling doormaakte dit seizoen, staat volgens diverse media in de belangstelling van grotere clubs.

Fonville maakte vorige transferzomer de overstap van IJsselmeervogels (Derde Divisie) naar FC Dordrecht. Al na vier duels in de Keuken Kampioen Divisie nam NEC de linksback alweer over, voor circa acht ton. In Nijmegen heeft de verdediger zich in de kijker gespeeld bij Europese topcompetities.

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Onder meer VoetbalPrimeur maakte in maart melding van interesse vanuit de Bundesliga, Engeland en de Serie A. VI confronteert Fonville in een groot interview met deze geluiden. Het medium noemt zelfs de naam van AC Milan. “Ik heb wel een en ander voorbij zien komen, maar eerlijk: ik weet daar niks van af”, zegt de international van Curaçao.

Fonville sluit een droomtransfer overigens niet uit. Uit ervaring weet hij hoe snel een loopbaan kan omslaan. “Het gaat allemaal enorm snel en ik laat het maar op me afkomen. Als je ziet waar ik een jaar geleden was en waar ik nu ben, maakt me dat vooral heel trots. En wie weet waar ik in dit tempo volgend jaar sta, maar echt: daar ben ik nu niet mee bezig. Nu eerst het WK, daar wil ik eerst maximaal van gaan genieten. En ik ben er zeker van dat dat wel gaat lukken.”