Feyenoorder Bos met Australië naar zestiende finales na remise tegen Paraguay

Het Australië van Feyenoorder heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag geplaatst voor de zestiende finales van het WK. The Socceroos speelden doelpuntloos gelijk tegen Paraguay en stelden zo de tweede plaats in Groep D veilig. De Zuid-Amerikanen komen op hun beurt op vier punten en lijken zo goed als zeker van een plek bij de beste nummers drie. Het reeds uitgeschakelde Turkije pakte op zijn beurt een late zege tegen gastland de Verenigde Staten.

Paraguay - Australië

In hun eerste twee duels verloren Paraguay en Australië allebei van de VS en waren beiden te sterk voor Turkije. Het onderlinge duel in San Francisco moest dus uitwijzen wie van de twee plek twee - en daarmee een rechtstreeks ticket voor de zestiende finales - voor zich zou opeisen. The Socceroos hadden die plek vooraf op doelsaldo in handen, en wisten dus dat een gelijkspel zou volstaan om zeker te zijn van een plek bij de laatste 32. Aan Australische zijde had Feyenoorder Bos net als in de eerste twee speelronden een basisplaats. Ook Aziz Behich, ooit weinig succesvol actief bij PSV, vond zichzelf terug aan de aftrap.

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Australië had in het eerste bedrijf het beste van het spel. Vooral over rechts kwamen The Socceroos er een aantal keer mooi uit, met Bos (die op de Paraguayaanse uitblinker Julio Enciso werd gezet) en Cristian Volpato, die vlak voor het WK een interlandloopbaan bij Australië verkoos boven Italië, het land waar hij speelt voor Sassuolo. Meer dan een halve kans voor Jackson Irvine en een gevaarloos schot van Volpato leverde het overwicht echter niet op, waardoor het halverwege nog 0-0 stond.

Ook na rust waren grote kansen lange tijd schaars. En toen de Australische spits Nestory Irankunda een keer vrij werd gespeeld, leverde hij een schot af dat richting de cornervlag rolde. Paraguay kwam ondertussen wel beter in de wedstrijd, mededankzij de behendige invaller Maurício Magalhães. Tot grote uitgespeelde kansen wisten de Zuid-Amerikanen echter niet te komen. In de slotfase mocht Ajdin Hrustic (Heracles Almelo) nog invallen bij Australië, hij maakte zo zijn eerste minuten op dit WK.

Bos kreeg in de slotminuten nog een prima mogelijkheid om Australië de volle buit te schenken, maar na een goede actie schoot de Feyenoorder nipt voorlangs. Aan de overkant kwam Maurício ook tot een prima schietkans, maar Patrick Beach bracht redding. Zo bleef het bij 0-0, waardoor Australië de tweede plaats veiligstelde. Paraguay eindigt de groepsfase eveneens op vier punten en moet hopen dat dat voldoende is voor een plek bij de beste nummers drie.

Turkije - Verenigde Staten

In Los Angeles stond weinig meer op het spel. De VS waren immers al verzekerd van de groepswinst en Turkije wist al dat het ongeacht het resultaat uitgeschakeld zou zijn. De Amerikaanse bondscoach Mauricio Pochettino besloot zijn elftal volledig op de schop te gooien en een groot aantal reserves de kans te geven, waaronder PSV-spits Ricardo Pepi. Zijn ploeggenoot Sergiño Dest verdween juist uit het elftal. Ook Turkije was niet op volle oorlogssterkte: onder meer Hakan Çalhanoglu, Merih Demiral en Ferdi Kadioglu vonden zichzelf terug op de bank. Oud-Feyenoorder Orkun Kökçü mocht wél starten.

De Amerikanen schoten uit de starblokken en hadden al na twee minuten een voorsprong te pakken. Bij een hoekschop stond linksback Auston Trusty volledig vrij bij de tweede paal, waar hij de bal zelfs nog kon aannemen alvorens hem in de korte hoek achter Ugurcan Çakir te prikken: 0-1. Turkije richtte zich echter op en had nu eindelijk eens het fortuin aan zijn zijde. Waar in de eerste twee wedstrijden 62 (!) doelpogingen geen enkele goal hadden opgeleverd, was het nu bij de eerste de beste kans direct raak. Arda Güler maakte hem, en zo was het na nog geen tien minuten spelen al 1-1. Na een halfuur was de Turkse comeback vervolgens helemaal compleet, toen Kökçü aan het einde van een vloeiende aanval stond en al vallend de 2-1 in de verre hoek achter Matt Turner prikte, al werd zijn treffer uiteindelijk toegekend aan Baris Alper Yilmaz die er nog nét aan zat. Daarmee was de ruststand direct bereikt.

Ook na rust hadden de Amerikanen niet lang nodig om tot scoren te komen. Na een afgeslagen hoekschop kwam de bal op de rand van de zestien voor de voeten van Sebastian Berhalter, die Çakir klopte met een hard schot dat met een verraderlijke stuit in de korte hoek binnenviel: 2-2. Pochettino wilde het Amerikaanse publiek blijkbaar toch graag trakteren op een zege en bracht na een uur spelen sterspeler Christian Pulisic binnen de lijnen. Die kreeg kort na zijn entree al een aardige kans, maar zijn inzet werd gekraakt. Even probeerde de AC Milan-speler het met een volley die met veel effect richting de hoek spinde, maar nog nét door Çakir tegen de paal kon worden geduwd. Turkije bleef dus overeind en ging zelf ook op zoek naar de winnende, maar een gekruld schot van Kenan Yildiz zeilde langs de verre paal.

In de slotfase mocht ook Dest zijn opwachting nog maken aan Amerikaanse zijde. Pulisic kwam opnieuw dichtbij een treffer, maar zag zijn schot nét langs de verre paal gaan. Aan de overkant maaide Yilmaz vlak voor tijd volledig over de bal heen. Zo leek het duel op een remise af te stevenen, maar Turkije pakte in minuut 98 alsnog de volle buit. Invaller Kaan Ayhan was van dichtbij de gelukkige die de bal over de doellijn werkte: 3-2.