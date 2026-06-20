Turkije uitgeschakeld na verlies tegen tiental Paraguay

Turkije is na twee poulewedstrijden uitgeschakeld op het WK. In San Francisco was Paraguay dankzij een razendsnelle treffer met 0-1 te sterk voor de mannen van bondscoach Vincenzo Montella. Door een rode kaart van Miguel Almíron stonden de Zuid-Amerikanen ruim een helft met een man minder, maar in ondertal hield het stand.

Beide landen verloren vorige week hun openingsduel op het WK. Paraguay ging er hard vanaf tegen gastland de Verenigde Staten (4-1), terwijl Turkije de boot in ging tegen Australië (2-0). Beide landen wisten dus op voorhand dat een zege in het onderlinge duel noodzakelijk was om zicht te houden op plaatsing voor de zestiende finales.

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Turkije, waar onder meer Örkün Kökçü uit het elftal verdween en Kenan Yildiz juist mocht starten, kende echter een absolute horrorstart van het duel in San Francisco. Al na 1 minuut en 4 seconden lag de openingstreffer namelijk in het net. Matías Galarza haalde hard uit van buiten de zestien, zijn lage schot was perfect in de hoek geplaatst en dan ook te machtig voor de Turkse doelman Ugurcan Çakir. Zo moest de ploeg van bondscoach Vincenzo Montella direct tegen een achterstand zien op te boksen.

Na de vroege goal ontwikkelde Turkije - net als tegen Australië - een groot veldoverwicht. Uit open spel kwam het echter nauwelijks tot kansen, dat moest vooral van dode spelmomenten komen. Paraguay overleefde echter een flink aantal hoekschoppen en vrije trappen. Rechtsback Mert Müldür kwam nog het dichtst bij een treffer, maar zijn kopbal uit een vrije trap van Hakan Çalhanoglu stuiterde via de lat én de paal terug het veld in.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Paraguay plots met tien man te staan. Bij een opstootje zei middenvelder Miguel Almíron iets tegen Müldür met zijn hand voor zijn mond. Dát mag niet meer sinds dit WK, de zonaamde 'Prestianni-regel' (naar de Benfica-speler die iets racistisch zou hebben gezegd tegen Vinícius Júnior) trad na tussenkomst van de VAR in werking en Almíron kon met direct rood vertrekken.

Gesterkt door de numerieke meerderheid ging Turkije vanaf de aftrap van de tweede helft met hernieuwde moed op zoek naar de gelijkmaker. Verdediger Merih Demiral probeerde het met een hard schot uit de tweede lijn, maar dat spatte uiteen op de vuisten van Orlando Gill. Ook Yildiz (zijnet) en Çalhanoglu (over) kregen kansjes om de stand weer gelijk te trekken.

Teneinde in ieder geval een gelijkmaker te forceren bracht Montella met Can Uzun en Deniz Gül twee verse aanvallende krachten binnen de lijnen. Ook zij kregen wel kansen, maar slaagden er net als hun ploeggenoten niet in om de lange Gill te passeren. Ook Kökçü mocht zich in de slotfase nog even melden, maar kon de nederlaag ook niet meer afwenden.