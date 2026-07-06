Noorwegen doet het wéér: Fenomeen Haaland stuurt Brazilië eigenhandig naar huis

Noorwegen heeft zich ten koste van Brazilië geplaatst voor de kwartfinale van het WK: 1-2. In New Jersey was het zoals zo vaak Erling Haaland die het verschil maakte voor de Scandinaviërs, door in de slotfase voor beide Noorse treffers te tekenen. Een late aansluitingstreffer van bleek slechts voor de statistieken, waardoor Noorwegen ook na hun vijfde (!) wedstrijd tegen de Brazilianen nog altijd het enige land is dat nog nooit verloren heeft van de vijfvoudig wereldkampioen.

Streep door vroege 0-1

Noorwegen dacht na amper drie minuten spelen al heel even dat het op voorsprong was gekomen. Alexander Sørloth werd diep gestuurd en trok de bal vanaf de achterlijn terug voor het doel, waar Patrick Berg hard en hoog raak schoot. De vlag ging echter - terecht - omhoog voor buitenspel, en dus ging het feestje niet door. Pas na een kleine tien minuten kwam Brazilië er voor het eerst uit met een scherpe counter, maar een schot van Gabriel Martinelli kon worden geblokt door de Noorse defensie.

Nyland houdt Noorwegen op de been

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Bij de eerstvolgende aanval ging Cunha in de Noorse zestien over het been van Kristoffer Ajer. De Amerikaanse scheidsrechter Ismail Elfath wilde in eerste instantie niets weten van een strafschop, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen en legde de bal toen tóch op de stip, Bruno Guimarães zette zich achter het buitenkansje, maar na een weifelende aanloop schoot de middenvelder de penalty matig in. De Noorse doelman Ørjan Nyland hoefde zich niet eens volledig te strekken om de inzet te keren, en voorkwam zo dat de Brazilianen na een kwartier op voorsprong konden komen.

Brazilië gevaarlijk in de omschakeling

Na de veelbewogen openingsfase liet Brazilië het balbezit aan de Noren en mikte het zelf 'ordinair' op de counter. Dat leverde evenwel meerdere kansjes op. Martinelli kwam echter twee keer net niet met het hoofd bij een voorzet. Toen hij zelf laag voorzette vanaf de achterlijn, ging de bal via het been van Nyland voorlangs. Ook Vinícius Júnior kreeg na balverlies van Martin Ødegaard een schietkans, maar Nyland bracht redding in de korte hoek. Aan de overkant werd Erling Haaland streng bewaakt. In de blessuretijd van de eerste helft verloor hij een duel in de zestien, maar daarna kon Ødegaard vrij uithalen. Zijn lage inzet was echter een prooi voor Alisson Becker, waardoor beide ploegen even later met een 0-0 tussenstand de kleedkamers opzochten toen het rustsignaal geklonken had.

Endrick brengt nieuw elan

De Noorse bondscoach Solbakken bracht met Oskar Bobb en Andreas Schjelderup (voor Sørloth en Antonio Nusa) halverwege twee verse krachten in op de vleugels. De tweede helft begon evenwel in een te traag tempo om het publiek echt in vervoering te brengen. Na een uur spelen besloot ook Ancelotti in te grijpen en kwam Endrick - tot blijdschap van de Braziliaanse fans - in de ploeg. De 19-jarige aanvaller kreeg direct een levensgrote kans toen Vinícius hem met buitenkant rechts vrij voor het doel zette, maar mikte oog in oog met Nyland net naast. Even later bracht de Noorse doelman ook goed redding op een laag schot van Rayan en een volley van Guimarães.

Neymar valt in, Haaland breekt de ban

Noorwegen kraakte dus vervaarlijk, maar hield stand. Aan de overkant kreeg Haaland na een dik uur zowaar zijn eerste kansje van de avond. Na een afgeslagen hoekschop kwam hij bij de tweede paal echter een paar teenlengten tekort om een lage voorzet van Ajer binnen te werken. Ancelotti besloot daarop om ook Neymar in te brengen voor de laatste twintig minuten. Brazilië bleef daarop aandringen, maar liep tien minuten voor tijd tegen een achterstand op. Schjelderup verstuurde vanaf links een indraaiende voorzet, Haaland kwam in de zestien goed voor zijn man en kopte via de grond raak in de hoek: 0-1.

Haaland strikes again

De Brazilianen gingen daarna wel op zoek naar een gelijkmaker en waren er met een hoge bal die door Nyland met de nodige moeite tegen de paal kon worden getikt ook erg dichtbij, maar kregen vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd het deksel opnieuw op de neus. Schjelderup vond Haaland op de rand van de zestien, met een laag schot in de verre hoek voltrok de superspits het vonnis: 0-2. Met zijn twee goals komt de superspits van Manchester City op zeven treffers op dit WK, waarmee hij nu samen met Lionel Messi en Kylian Mbappé gedeeld topscorer van het toernooi is.

Neymar doet wat Guimarães niet kon, maar aansluitingstreffer komt te laat

In de blessuretijd werd het tóch nog even spannend. Casemiro kreeg bij een vrije trap een elleboog in het gezicht: wéér een penalty voor Brazilië. Deze keer zette Neymar zich erachter, ook hij weifelde bij zijn aanloop maar schoof 'm beheerst in de hoek: 1-2. Een gelijkmaker bleef daarna echter uit en dus is Noorwegen kwartfinalist en zit het toernooi er voor Brazilië op.