Abdelhak Nouri maakt progressie, zo vertelt . De voormalig voetballer is ‘steeds beter’ in staat om te reageren, laat Danjuma vrijdagavond weten bij De Oranjezomer. De twee spelers zijn goed bevriend en Danjuma brengt regelmatig een bezoek aan Nouri.

Danjuma en Nouri zijn allebei 29 jaar en groeiden gelijktijdig op in de jeugdopleiding van een topclub: Danjuma bij PSV, Nouri bij Ajax. “Ik ben eergisteren (woensdag, red.) nog bij hem thuis geweest”, vertelt de zesvoudig Oranje-international. “Als je ziet wat zijn familie allemaal voor hem doet… Dat kun je niet zomaar met woorden uitleggen, maar alleen voor applaudisseren.”

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Presentator Sam van Royen vraagt Danjuma hoe het is om bij Nouri op bezoek te gaan. “Hij is een goede vriend van mij en het is lastig om erover te praten, maar het is voor onszelf een goede reminder. Je kan er zelf alleen maar kracht uit halen. Iedereen doet zijn gebeden voor hem.”

Hij trekt lessen uit wat Nouri is overkomen. “Het doet je beseffen waar het leven echt om draait als je ziet wat zijn familie voor hem doen. Je ziet dat hij steeds beter wordt en beter reageert, maar als je de hele operatie achter de schermen ziet wat mensen allemaal voor hem doen om hem beter te laten leven… Dat is indrukwekkend. Je kunt dan alleen maar dankbaar zijn dat wij hier mogen zitten.”